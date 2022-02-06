В Якутске женщина выпала с восьмого этажа, а потом сама вызвала себе скорую

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Что послужило причиной тому, что 30-летняя женщина в 11 утра выпала из окна 8 этажа дома номер 18 на улице Бестужева-Марлинского, не известно. Но то, что произошло дальше, заставляет задуматься.
Якутянка не только выжила, но и сама без посторонней помощи поднялась к себе в квартиру и вызвала бригаду скорой помощи. Смягчило падение то, что она запуталась в проводах и упала в сугроб, но при падении женщина ударилась головой о металлический забор.
В настоящий момент она находится в реанимации с повреждением тазовых костей. По факту произошедшего начало проверку СУ СК РФ по региону.
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если б там был ровный сугроб, можно было бы на аммортизацию списать, но там заборчик прям промяло.