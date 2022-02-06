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В Якутске женщина выпала с восьмого этажа, а потом сама вызвала себе скорую

В Якутске женщина выпала с восьмого этажа, а потом сама вызвала себе скорую (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 февраля 2022 10:54
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Скорая   видео   женщина   падение   якутия   
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Что послужило причиной тому, что 30-летняя женщина в 11 утра выпала из окна 8 этажа дома номер 18 на улице Бестужева-Марлинского, не известно. Но то, что произошло дальше, заставляет задуматься.

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Метки: Скорая   видео   женщина   падение   якутия   
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9  комментариев
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Горожанин Час назад
По смыслу представленной информации понятно, что у несчастной женщины вместо головы - таз.
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sasha 16 минут назад
в пальто родилась, пару сантимов и голова с плеч
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1k
Сергей Ковалев Полчаса назад
Подозреваю,что она была пьяная. Если была бы трезвая-точно бы умерла от болевого шока
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