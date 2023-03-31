Пёс пытается добраться до еды в телевизоре 

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Пёс увидел в телевизоре, как группа людей обедают в кафе. Один из персонажей наклонил в сторону пса еду и животное попыталось стащить её. Увы, собачья жизнь полна разочарований.
Наш мир слишком жесток и несправедлив
Ну как после такого не угостить хорошего мальчика?!
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