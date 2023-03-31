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Пёс пытается добраться до еды в телевизоре&nbsp;

Пёс пытается добраться до еды в телевизоре 

Автор:
31 марта 2023 10:20
Сообщество : Животные
Метки: Еда   Прикол   Пёс   Реакция   видео   животные   собака   телевизор   
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Пёс увидел в телевизоре, как группа людей обедают в кафе. Один из персонажей наклонил в сторону пса еду и животное попыталось стащить её. Увы, собачья жизнь полна разочарований.

Наш мир слишком жесток и несправедлив

Ну как после такого не угостить хорошего мальчика?!


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Метки: Еда   Прикол   Пёс   Реакция   видео   животные   собака   телевизор   
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3  комментария
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53k
dima423 Час назад
Забавно) ...у меня почему то ни кошка ни собаака на телевизоры не реагируют)
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1k
Duke_kir 22 минуты назад
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