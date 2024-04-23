Слишком приветливый пёс

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Хозяйка пса показала, как ведёт себя питомец, когда она подзывает его к себе.
Наши хорошие мальчики и девочки могут быть очень приветливы к нам. Хотя, скорее даже чересчур приветливы. По крайней мере больше, чем того требует ситуация. Именно так и произошло в этом видео.
Девушка просто подозвала свою собаку, которая пробежала мимо нее на лестницу, на что получила радостный собачий мегапрыг.
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