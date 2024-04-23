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Слишком приветливый пёс

Слишком приветливый пёс

Автор:
23 апреля 2024 09:34
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   Реакция   животные   собака   
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Хозяйка пса показала, как ведёт себя питомец, когда она подзывает его к себе.

Наши хорошие мальчики и девочки могут быть очень приветливы к нам. Хотя, скорее даже чересчур приветливы. По крайней мере больше, чем того требует ситуация. Именно так и произошло в этом видео.

Девушка просто подозвала свою собаку, которая пробежала мимо нее на лестницу, на что получила радостный собачий мегапрыг.

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   Реакция   животные   собака   
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1  комментарий
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SolomonA Час назад
Не приветливый, а дрессированный. Он четко выполнил команду хозяйки.
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3632 поста (3541 в горячем)

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