Слишком приветливый пёс

Наши хорошие мальчики и девочки могут быть очень приветливы к нам. Хотя, скорее даже чересчур приветливы. По крайней мере больше, чем того требует ситуация. Именно так и произошло в этом видео.

Девушка просто подозвала свою собаку, которая пробежала мимо нее на лестницу, на что получила радостный собачий мегапрыг.