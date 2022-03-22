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В поисках потерянного малыша

В поисках потерянного малыша (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 марта 2022 09:33
Сообщество : Юмор
Метки: Курьезы   Юмор   видео   дети   малыш   мама   потеряшка   прикол   
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Женщина потеряла ребёнка и в панике начала ходить по комнате, пытаясь его найти. Однако был один небольшой нюанс.
Где же мой ребёнок?!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Курьезы   Юмор   видео   дети   малыш   мама   потеряшка   прикол   
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3  комментария
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5k
VL 54 минуты назад
Устала, вот и всё. Двое маленьких детей, объяснимая ситуация.
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Hello 7 минут назад
бедняга, сильно устала
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1k
rudenkov 45 минут назад
Вот же дура!
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