Краснодарец избил водителя авто за громкую музыку

Поздней воскресной ночью на улице Сормовской в Краснодаре у отеля припарковался отпетый меломан, которому очень хотелось, чтобы басы его акустической системы оценили все находящиеся неподалёку люди.



Первым оценил проснувшийся из-за шума житель расположенного неподалёку дома. Он спустился к нарушителю и сделал тому замечание, попросив выключить музыку. Но в ответ услышал лишь нецензурную брань. Это стало последней каплей и местный житель набросился на водителя с кулаками. Администратор отеля, увидев за окнами потасовку, тут же нажал на тревожную кнопку.