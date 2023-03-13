Краснодарец избил водителя авто за громкую музыку

Росгвардейцы, приехавшие на место потасовки, удивили своим благоразумием.
Поздней воскресной ночью на улице Сормовской в Краснодаре у отеля припарковался отпетый меломан, которому очень хотелось, чтобы басы его акустической системы оценили все находящиеся неподалёку люди.
Первым оценил проснувшийся из-за шума житель расположенного неподалёку дома. Он спустился к нарушителю и сделал тому замечание, попросив выключить музыку. Но в ответ услышал лишь нецензурную брань. Это стало последней каплей и местный житель набросился на водителя с кулаками. Администратор отеля, увидев за окнами потасовку, тут же нажал на тревожную кнопку.
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Приехавшие на место росгвардейцы не стали долго разбираться. Невыспавшегося мужчину отправили досыпать, а 36-летнего нарушителя тишины забрали в отдел полиции.
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Как-то по-другому могло быть?
- выключи, бл*дь, эту х*ню, мудило еб*ное! - сделал замечание невыспавшийся житель. Но в ответ услышал нецензурную брань.
В финал национального конкурса поэтов вышли двое.
Первый из знатной семьи, второй - родом из деревни.
Теперь им предстояло за минуту сочинить четверостишье, со словом "папапару".
Парень из благородной семьи прочел:
"Отцом зовут меня среди людей
хоть не имел супруги и детей
учение Христа несу в подарок
туземцам побережья Папапару".
Зал взорвался аплодисментами. Что сможет ответить второй участник против такого блестящего выступления?
Вышел деревенский:
"Мы с батей шли охотиться на уток
и встретили трех местных проституток
Мы привели их к нашему амбару
я в.ы.е.б.а.л. одну, а папа пару".
А не надо между рядами рысачить.
А так мало того, что дебил, так еще и громкий дебил
В правильном направлении двигаются.
Зачет!
А на тему кузова у меломаньяков.
Вроде, кузов не трогают, в основном.
Там внутри всё.