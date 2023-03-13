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Краснодарец избил водителя авто за громкую музыку

Краснодарец избил водителя авто за громкую музыку

Автор:
13 марта 2023 13:07
Сообщество : Криминал
Метки: Музыка   авто   закон о тишине   краснодар   потасовка   росгвардия   
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Росгвардейцы, приехавшие на место потасовки, удивили своим благоразумием.

Поздней воскресной ночью на улице Сормовской в Краснодаре у отеля припарковался отпетый меломан, которому очень хотелось, чтобы басы его акустической системы оценили все находящиеся неподалёку люди.

Первым оценил проснувшийся из-за шума житель расположенного неподалёку дома. Он спустился к нарушителю и сделал тому замечание, попросив выключить музыку. Но в ответ услышал лишь нецензурную брань. Это стало последней каплей и местный житель набросился на водителя с кулаками. Администратор отеля, увидев за окнами потасовку, тут же нажал на тревожную кнопку.

Приехавшие на место росгвардейцы не стали долго разбираться. Невыспавшегося мужчину отправили досыпать, а 36-летнего нарушителя тишины забрали в отдел полиции.

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Метки: Музыка   авто   закон о тишине   краснодар   потасовка   росгвардия   
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58  комментариев
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6k
Бу 6 часов назад
парням с Росгвардии зачет.
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4k
Двестиграмм 6 минут назад
я сначала прочитал Красногвардеец избил водителя авто за громкую музыку и Росгвардейцы, приехавшие на место потасовки, удивили своим благоразумием.
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332
Странник 2 часа назад
досадно, что в создавшейся суматохе, кто-то "случайно " не повредил аудиоаппаратуру этого быдла.
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335
Краснодар 2 часа назад
Да, бывает у нас и так. Но в Краснодаре народ простой, если кто-то с первого раза недопонял, не в западло и пояснить.
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1k
Ugo 2 часа назад
Надо было еще меломана несколько раз уронить на его авто, поправить, так сказать, аэродинамику.
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1k
КАКАнгел 3 часа назад
Вот это я одобряю. думаю все хотят дать в репу любителям плохой музыки
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796
Kra 3 часа назад
и что героического?...

Как-то по-другому могло быть?
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10k
Бритва 3 часа назад
>Он спустился к нарушителю и сделал тому замечание, попросив выключить музыку. Но в ответ услышал лишь нецензурную брань.

- выключи, бл*дь, эту х*ню, мудило еб*ное! - сделал замечание невыспавшийся житель. Но в ответ услышал нецензурную брань.
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3k
АБЕЗЬЯН 3 часа назад
5 секунд видео, и вся история парара пам...
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31k
Slonyash 4 часа назад
Всё правильно, ибо нех! Ночные меломаны заколебали! Наушники купите!
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451
Руслан 5 часов назад
Ибо некуй!!! Уверен на 100%, что этот петушара первый бы выбежал на разборки будь дискотека под его окнами ночью!!!
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11k
kaboza 5 часов назад
краткость сестра таланта
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6k
Андрей Крылов 5 часов назад
Как я понимаю того мужика, что навалял "меломану"! Ещё бы всяких, ночью бибикающих и и байкеров с прямоточными псевдо глушителями, так вот отовариавать, и на разборку к правоохранителям с последующими штрафами, не детскими!
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17k
Toxictofa 5 часов назад
Реакция росгвардейцев приятно удивила.
В правильном направлении двигаются.
Зачет!
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20k
Davy Jones 5 часов назад
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11k
Rus77 5 часов назад
Без ножа и друзей не вывез!
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5k
мемфрид 5 часов назад
Вторая новость про росгвардию и хорошая. Чудесата)
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5k
alex 5 часов назад
тачку сжечь
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50
Foxdan Scullder alex 5 часов назад
Вместе с владельцем)
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3k
Славик 5 часов назад
А что, можно совершать избиение других граждан? У нас за это никак не наказывают? А как же крики про правовое государство? Оба должны были уехать.
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333
Максим Химки Славик 2 часа назад
Любитель изворачиваться ? Ботинки спать ни кому не мешают , так что вы сильно утрируете.
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333
Максим Химки Хачик 2 часа назад
Лежал бы в потолок смотрел и ждал когда музыка затихнет и может пару часиков удалось бы поспать перед рабочим днем)
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45
анатоль Alex Час назад
просто и тебя кто-то может объявить "уродом", ну хорошо если за дело, а если из личной неприязни?
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1k
том 5 часов назад
Нужен закон, что бы можно было пи#дить этих меломанов и получать вознаграждение от городской администрации:)
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45
анатоль том Час назад
+1
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12k
Женя 5 часов назад
Надеюсь тачку отдали на прокачку?
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333
Максим Химки Женя 2 часа назад
Бальзам
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