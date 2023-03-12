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Водила решил прокатиться по замёрзшему Байкалу, но что-то пошло не так

Водила решил прокатиться по замёрзшему Байкалу, но что-то пошло не так

Автор:
12 марта 2023 17:22
Сообщество : Автомир
Метки: МЧС   байкал   видео   лед   машина   озеро   
1534
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Его авто чуть не попало «подводным богам».

Водитель решил полихачить, но не рассчитал силы. Машина чуть не отправилась на дно.

Ну а в МЧС заявили, что таких случаев - десятки за год. И каждый водила думает, что снимает уникальный видос.

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Метки: МЧС   байкал   видео   лед   машина   озеро   
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9  комментариев
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2k
Lexx 58 минут назад
Мозгов как у школьника. Рисковать машиной и жизнью за ради дебильного "видосика".
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3k
Pill 3 минуты назад
Пока не введут космические штрафы, ни чего не изменится.
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264
Purple_Bear 23 минуты назад
В детстве ходил на зимнюю рыбалку, помню как лёд под ногами иногда трещал. Было волнительно, хотя и льда 60-100 см, и я пешком, без техники.
Но вот чтобы на рамном внедорожнике, да в марте - это трэш и угар, конечно.
Может просто у этого человека внедорожников много и он в костюме для дайвинга с балоном за спиной в машине ездит.
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13k
a_komolow 49 минут назад
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31k
Андрей Иванов 55 минут назад
Рыбки тоже должны что-то есть
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54
twincam Андрей Иванов 18 минут назад
если рыбки будут есть подобных лидаров - они станут злыми и невкусными.
а в Байкале Омуль.
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