Водила решил прокатиться по замёрзшему Байкалу, но что-то пошло не так

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Его авто чуть не попало «подводным богам».
Водитель решил полихачить, но не рассчитал силы. Машина чуть не отправилась на дно.
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Ну а в МЧС заявили, что таких случаев - десятки за год. И каждый водила думает, что снимает уникальный видос.
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Но вот чтобы на рамном внедорожнике, да в марте - это трэш и угар, конечно.
Может просто у этого человека внедорожников много и он в костюме для дайвинга с балоном за спиной в машине ездит.
а в Байкале Омуль.