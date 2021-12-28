Беспечные рыбаки обругали проплывший мимо них катер МЧС

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Катер-амфибия МЧС вывел из себя любителей зимней рыбалки, вышедших на тонкий лёд. Судно на воздушной подушке проплыло недалеко от места рыбаков и испортило им рыбалку.
Видео содержит ненормативную лексику
Сперва матерят, а потом звонят с уплывающей льдины с просьбой о помощи...
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Спецрейсом МЧС им немедленно сбросили еду, одежду и научную аппаратуру.
Так быстро и недорого создать дрейфующую полярную станцию не удавалось
ещё никому.
Эти тоже последний хер без соли доедают, без рыбки не выживут?
Вышел на тонкий лёд плати штраф.