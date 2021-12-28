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Беспечные рыбаки обругали проплывший мимо них катер МЧС

Беспечные рыбаки обругали проплывший мимо них катер МЧС (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 декабря 2021 12:55
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: видео   катер   люди   лёд   мчс   рыбаки   рыбалка   судно   
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Катер-амфибия МЧС вывел из себя любителей зимней рыбалки, вышедших на тонкий лёд. Судно на воздушной подушке проплыло недалеко от места рыбаков и испортило им рыбалку.

Видео содержит ненормативную лексику

Сперва матерят, а потом звонят с уплывающей льдины с просьбой о помощи...

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Метки: видео   катер   люди   лёд   мчс   рыбаки   рыбалка   судно   
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8  комментариев
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3k
Outcast 2 часа назад
Льдину с поморскими рыбаками оторвало от берега и унесло в океан.
Спецрейсом МЧС им немедленно сбросили еду, одежду и научную аппаратуру.
Так быстро и недорого создать дрейфующую полярную станцию не удавалось
ещё никому.
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512
parhi 22 минуты назад
Нахер таких телепузиков тупорылых вообще потом спасают. Идиоты и бездельники запойные.
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26k
Батончик с маком Полчаса назад
Опять тиктокеры. Тикток в телефоне это признак дебила
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121k
DeOrio 49 минут назад
За чей счёт этот банкет?
Эти тоже последний хер без соли доедают, без рыбки не выживут?
Вышел на тонкий лёд плати штраф.
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5k
Денис Колосов Час назад
Мда, голодают чтоли.. Как я понимаю это Ока, там сильное течение, под лед уйдешь - труп
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1k
Mikhail Час назад
чот мне подсказывает, что они бы и без катера уплыли)
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7k
Sterling Malory Archer 2 часа назад
Премия была нужна на новый год!
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42k
dima423 2 часа назад
долбайооообы
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