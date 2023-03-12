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Мужчина спас енота необычным способом и поделился с ним вкусняшкой

Мужчина спас енота необычным способом и поделился с ним вкусняшкой

Автор:
12 марта 2023 10:16
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   енот   животные   лопата   милота   спасение   
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Видео, на котором енота спасают с заснеженной взлетно-посадочной полосы в канадском аэропорту, растопило сердце пользователей Интернета, пишет Newsweek. Летный инструктор Уилл Бирчалл заметил замерзшее животное в снегу во время осмотра взлетно-посадочной полосы в аэропорту Берлингтон-Экзекьютив в Онтарио (Канада) после снежной бури.

«Мы подошли, чтобы посмотреть, сможем ли мы отпугнуть его, но он явно очень замерз и не сдвинулся с места. После долгих и осторожных уговоров нам удалось подцепить его лопатой. Енот просто сел на нее», — сказал Бирчалл.

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Берчалл отнес енота к ближайшему лесу, который находился примерно в 750 метрах.

«Он был довольно тяжелым, и мне пришлось сделать несколько перерывов во время путешествия. Все это время он просто сидел на лопате и ждал», — рассказывает Бирчалл.

Аэропорт находится примерно в 55 километрах от Торонто и окружен лесами и полями.

«Здесь нередко можно увидеть диких животных, включая енотов, койотов и кроликов. Я предполагаю, что он потерял ориентацию во время снежной бури и оказался вдали от укрытия посреди аэропорта», — сказал Бирчалл.

Хотя еноты проводят большую часть зимы в своих норах, на самом деле они не впадают в спячку и время от времени вынуждены выходить, чтобы поесть и попить. Зимой найти еду намного сложнее, и они часто роются в мусорных баках.

«Я знаю, что кормить диких животных нельзя, но малыш казался замерзшим и измученным. Все, что у нас было в наличии, — это пара батончиков мюсли, мы угостили енота ими», — говорит летный инструктор.

Примерно через полчаса енот ушел в лес, но на этом история не заканчивается. Позже той же ночью, на него наткнулся еще один сотрудник аэропорта. Енот пробрался в один из ангаров, ему дали еще немного перекусить, а затем снова отправили в лес. С тех пор сотрудники аэропорта его не видели.

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Метки: в мире   видео   енот   животные   лопата   милота   спасение   
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4  комментария
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730
GoInDown 2 часа назад
Влип мужик, придется теперь каждый день на лопате катать и кормить)
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6k
Джордж. Вашингтон. 14 минут назад
жопа шерстяная
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20k
Вишенка Крокодилова Час назад
Енот так замерз, что не мог двигаться, а его отнесли в лес, где не теплее.
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74k
Viktor Час назад
Как енот с такой шубой мог замёрзнуть, если там даже лужи не замёрзли?
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