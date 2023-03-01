Страшные тайны Саяно-Шушенской ГЭС

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17 августа 2009 года произошла техногенная авария на Саяно-Шушенской ГЭС, в результате которой погибло 75 человек. Оказывается, авария могла случиться ещё раньше. Об этом энергетики рассказывали ещё в 2002 году.
Саяно-Шушенская ГЭС — одна из мощнейших советских и российских электростанций.
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