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Страшные тайны Саяно-Шушенской ГЭС

Страшные тайны Саяно-Шушенской ГЭС

Автор:
01 марта 2023 10:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   СССР   Саяно-Шушенская ГЭС   авария   архивное видео   видео   интересно   
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17 августа 2009 года произошла техногенная авария на Саяно-Шушенской ГЭС, в результате которой погибло 75 человек. Оказывается, авария могла случиться ещё раньше. Об этом энергетики рассказывали ещё в 2002 году.

Саяно-Шушенская ГЭС — одна из мощнейших советских и российских электростанций.


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Метки: Россия   СССР   Саяно-Шушенская ГЭС   авария   архивное видео   видео   интересно   
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2  комментария
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6k
Бу 54 минуты назад
муфлон Чубайс, мразь и подлец, ответственный за гибель людей и тысячи несчастных судеб людей СССР еще коптит небо.
Когда карма его настигнет ?(
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47k
Элек Мек 10 минут назад
Рыжая сука,пусть за это ответит.
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