Коварный пёс воспользовался моментом на военных учениях

891
1
1
Военнослужащие Колумбии отрабатывали на учениях эвакуацию раненого бойца с поля боя. Один из солдат был вынужден ненадолго прервать тренировку из-за неожиданной "помехи".
Солдат должен стойко и мужественно переносить все тяготы воинской службы. Пёс намекнул, что расслабляться не стоит даже на учениях.
Источник:
Ссылки по теме:
- Не по зубам: храбрый глухарь прогнал кота
- Пёс придумал себе забавную игру на льду
- Кот избавился от улик
- Кошачья прогулка удалась
- Кот-музыкант мешает хозяину спать
Новости партнёров