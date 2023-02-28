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Коварный пёс воспользовался моментом на военных учениях

Коварный пёс воспользовался моментом на военных учениях

Автор:
28 февраля 2023 10:56
Сообщество : Животные
Метки: Колумбия   Прикол   Юмор   видео   животные   солдаты   тренировка   учения   
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Военнослужащие Колумбии отрабатывали на учениях эвакуацию раненого бойца с поля боя. Один из солдат был вынужден ненадолго прервать тренировку из-за неожиданной "помехи".


Солдат должен стойко и мужественно переносить все тяготы воинской службы. Пёс  намекнул, что расслабляться не стоит даже на учениях. 


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Метки: Колумбия   Прикол   Юмор   видео   животные   солдаты   тренировка   учения   
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Walther Час назад
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