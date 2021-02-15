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Агрессивный гусь атаковал тайского солдата

Агрессивный гусь атаковал тайского солдата (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 февраля 2021 12:34
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   военные учения   гусь   животные   прикол   птицы   солдаты   
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Забавный инцидент произошел во время во время военных учений в Таиланде. Солдаты шли через деревню, когда к ним навстречу выбежали гуси. Внезапно одна из птиц начала бросаться на военнослужащих и пытаться их больно укусить.

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Метки: Юмор   видео   военные учения   гусь   животные   прикол   птицы   солдаты   
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2  комментария
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26k
Fat Lynx 2 часа назад
Чую, что если бы не было камер, то кто-то в черном вечером лакомился гусятиной в ананасах
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15k
Александр Час назад
Наемники замаскированные под местных жителей, обратили в бегство армию без СМС и регистрации.
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