Агрессивный гусь атаковал тайского солдата

Забавный инцидент произошел во время во время военных учений в Таиланде. Солдаты шли через деревню, когда к ним навстречу выбежали гуси. Внезапно одна из птиц начала бросаться на военнослужащих и пытаться их больно укусить.
Пернатый хулиган был недоволен вторжением чужаков на свою территорию и обрушил на них свой гнев.
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