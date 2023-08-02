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Тренировка пошла слегка не по плану

Тренировка пошла слегка не по плану

Автор:
02 августа 2023 11:24
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   носилки   тренировка   фейл   
1744
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Девушка решила поучаствовать в тренировке по оказанию первой помощи и вот что из этого вышло.

Неловко вышло

Использовала новые тренды в реанимационных мероприятиях в полевых условиях?

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   носилки   тренировка   фейл   
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10  комментариев
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35k
Опаньки Час назад
а почему бы и нет
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4k
vfrcbvec 42 секунды назад
А можно и так
Ссылка coub.com
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3k
poбт Минуту назад
главное чтоб при нагрузке клапан выдержал
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18k
Михаил Гривин 2 минуты назад
Он нарочно повыше лёг, что б так получилось?
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7k
Николай 12 минут назад
Главное что бы помогало...)))
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177
ДедМаздай 15 минут назад
Инновационные методы реанимации!
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6k
Дмитрий Полчаса назад
Парнишка без палева приложился к попке, :-))
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5k
Babangdida Полчаса назад
У рестлера Рикиши из WWE этот приём назывался Stink Face:
Ссылка www.youtube.com
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1k
Victor Полчаса назад
по привычке села на мужское лицо...
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32k
Ego sum qui sum 52 минуты назад
делает прием, - дыхание рот в ...
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