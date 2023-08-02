Тренировка пошла слегка не по плану

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Девушка решила поучаствовать в тренировке по оказанию первой помощи и вот что из этого вышло.
Неловко вышло
Использовала новые тренды в реанимационных мероприятиях в полевых условиях?
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