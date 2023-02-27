Уличные псы развлекаются по полной программе

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Чего только не увидишь на улицах ночного города. Мужчина стал свидетелем странной сцены на дороге. На крыше проезжающего неподалеку автомобиля расположились псы, которые развлекались на полную катушку.
Показательное ночное выступление. Теперь вы видели немного больше.
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