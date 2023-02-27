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Уличные псы развлекаются по полной программе

Уличные псы развлекаются по полной программе

Автор:
27 февраля 2023 08:32
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   Пёс   Юмор   видео   животные   неожиданно   собаки   
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Чего только не увидишь на улицах ночного города. Мужчина стал свидетелем странной сцены на дороге. На крыше проезжающего неподалеку автомобиля расположились псы, которые развлекались на полную катушку.

Показательное ночное выступление. Теперь вы видели немного больше.

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Метки: Прикол   Пёс   Юмор   видео   животные   неожиданно   собаки   
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3  комментария
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2k
Оксид Бетона 2 часа назад
лютые собачули
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14k
Типа граф Полчаса назад
Экстримально !
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41k
Лесли 🥰 Час назад
Всё, что было в Вегасе, остаётся в Вегасе
ну дают мохнатые!)))
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Alex Chebrikov

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