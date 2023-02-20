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Не по зубам: храбрый глухарь прогнал кота

Не по зубам: храбрый глухарь прогнал кота

Автор:
20 февраля 2023 09:25
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   Россия   Тверская область   Юмор   глухарь   животные   кот   
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Глухарь подарил несколько весёлых мгновений жителям Тверской области. Неожиданно для всех птица начала преследовать приблизившегося к ней кота.

Кот проиграл в противостоянии с глухарём

Пушистый хищник начал неспешно приближаться к глухарю. Птица не растерялась и пошла навстречу.

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Метки: Прикол   Россия   Тверская область   Юмор   глухарь   животные   кот   
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2  комментария
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−4
Юлия 13 минут назад
Такого нарядного глухаря даже взрослый человек испугается. А кот только и думал, как бы технично слиться.

При этом бабка на заднем плане четкая , в тик-ток уже планирует видос залить .
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12k
Ivan 7 минут назад
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