Не по зубам: храбрый глухарь прогнал кота

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Глухарь подарил несколько весёлых мгновений жителям Тверской области. Неожиданно для всех птица начала преследовать приблизившегося к ней кота.
Кот проиграл в противостоянии с глухарём
Пушистый хищник начал неспешно приближаться к глухарю. Птица не растерялась и пошла навстречу.
Вот как прокомментировали видео специалисты:
"Глухарь, ослепленный лучами весеннего солнца, демонстрируя токовое поведение, защищая свою подругу, которая прячется в зарослях кустарника, дает отпор домашнему коту. Домашний питомец, в свою очередь, хоть и является представителем семейства кошачьих, которые с удовольствием охотятся на пернатых, явно проигрывает схватку".
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При этом бабка на заднем плане четкая , в тик-ток уже планирует видос залить .