Девушка решила записать красивое видео, но не учла один нюанс

1098
1
1
Моржевание это не только борьба за здоровый образ жизни, но и порой забавные видео.
Когда хотела сделать эффектную бомбочку, но получила не менее эффектные синяки на пятую точку.
Источник:
Ссылки по теме:
- Трудности отношений: попытка поделиться сэндвичем с девушкой
- Девушка не смогла разобраться с большой хлопушкой
- Забывчивая клиентка парикмахерской
- Пёс придумал себе забавную игру на льду
- Комичный эпизод из жизни невнимательной автомобилистки
Новости партнёров
Простудили ерунду.
И без этой ерунды
и ни туды и ни сюды...
Как говорится, помним, скорбим...