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Девушка решила записать красивое видео, но не учла один нюанс

Девушка решила записать красивое видео, но не учла один нюанс

Автор:
19 февраля 2023 15:15
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Юмор   видео   лед   моржевание   озеро   
1098
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Моржевание это не только борьба за здоровый образ жизни, но и порой забавные видео.

Когда хотела сделать эффектную бомбочку, но получила не менее эффектные синяки на пятую точку.


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Метки: Девушка   Юмор   видео   лед   моржевание   озеро   
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19  комментариев
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3k
александр 41 минуту назад
ничего забавного не вижу. может быть серьезная травма.
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4k
Dikkiy 2 секунды назад
Этому видео лет 5 уже.
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2k
Тварь Минуту назад
Старье жуткое
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9
Вася 3 минуты назад
Трещину на кобчике однозначно ,ну ещё и позвоночник впридачу
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4k
Wertos 12 минут назад
Кто-то её точно оберегал... Если бы пробила лёд, точно хана, ушла бы под лёд, запаниковала и захлебнулась !
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52k
dima423 13 минут назад
Это еще ей повезло кстати...так бы дырку во льду пробила, под лед ушла бы в эту дырку, а наружу бы не смогла пробиться и все, писта)
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52k
dima423 16 минут назад
Хорошо хоть не рыбкой))
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21k
homerchik 24 минуты назад
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91k
sapér Vodička Полчаса назад
Девки ездили по льду,
Простудили ерунду.
И без этой ерунды
и ни туды и ни сюды...
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3k
kleyman Полчаса назад
Хана коленкам, так приземлиться.
Как говорится, помним, скорбим...
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1k
KE2646 Полчаса назад
Девушка решила записать красивое видео, но не учла один нюансПосмотреть
Девушка решила записать красивое видео, но не учла один нюанс
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32k
Юр21 Полчаса назад
Ещё и затылком ко льду припала.
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3k
АБЕЗЬЯН 39 минут назад
Ё-моё! Эта деваха прыгала и в том году, неужели ее попа этого не помнит!
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1k
Максим Макашев 39 минут назад
сколько лет этому БАЯНУ?
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13
wgw 40 минут назад
Автор из комы вышел. Сегодня или вчера, интересно!
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4k
dampfer 40 минут назад
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