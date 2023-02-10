Итальянский певец психанул и устроил погром на сцене

FISHKINET
Моддер встроил 4К монитор прямо в корпус ПК. Теперь это моноблок? Моддер встроил 4К монитор прямо в корпус ПК. Теперь это моноблок? Самая масштабная и засекреченная авиакатастрофа, которая обезглавила весь Тихоокеанский флот СССР Самая масштабная и засекреченная авиакатастрофа, которая... Нескучная история: 35 фото, которые позволят взглянуть на прошлое другими глазами Нескучная история: 35 фото, которые позволят взглянуть на прошлое... 22 сбоя в "матрице", доказывающих существование параллельной вселенной 22 сбоя в "матрице", доказывающих существование параллельной вселенной Свердловской чиновнице улыбнулась неслыханная удача Свердловской чиновнице улыбнулась неслыханная удача "Семицвет": как выглядит новая форма для военных "Семицвет": как выглядит новая форма для военных Сборная США по боксу отказалась от участия в ЧМ из-за допуска россиян с флагом и гимном Сборная США по боксу отказалась от участия в ЧМ из-за допуска... Неудачные свидания, на которых парни и девушки попали в конфуз Неудачные свидания, на которых парни и девушки попали в конфуз «Я считаю, что это полнейшее безобразие!»: Олег Басилашвили заступился за уволенную из «Современника» Лию Ахеджакову «Я считаю, что это полнейшее безобразие!»: Олег Басилашвили... Мигрантам хотят ужесточить условия пребывания на территории России Мигрантам хотят ужесточить условия пребывания на территории России Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 февраля Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 февраля Российские посвящения, доказавшие, что размер – не главное Российские посвящения, доказавшие, что размер – не главное В Турции из завалов спасли пёсика, который чудом выжил В Турции из завалов спасли пёсика, который чудом выжил В Омске обиженный муж-египтянин нанял киллера, чтобы избавиться от супруги. Но слегка ошибся В Омске обиженный муж-египтянин нанял киллера, чтобы избавиться от... Голод и геноцид: как из-за действий Англии Ирландия потеряла половину населения Голод и геноцид: как из-за действий Англии Ирландия потеряла... 30 примеров необычного и замысловатого дизайна 30 примеров необычного и замысловатого дизайна Основаталь VK и Telegram Павел Дуров признан самым влиятельным человеком Дубая Основаталь VK и Telegram Павел Дуров признан самым влиятельным... 25 самых старых зданий в мире 25 самых старых зданий в мире Автоблогера Ерохина могут посадить в тюрьму за пьяное вождение Автоблогера Ерохина могут посадить в тюрьму за пьяное вождение
Главная > Видео
Итальянский певец психанул и устроил погром на сцене

Итальянский певец психанул и устроил погром на сцене

Автор:
10 февраля 2023 08:21
Метки: Blanco   видео   италия   музыкант   певец   сан ремо   
646
1
1
На песенном фестивале в итальянском Сан-Ремо исполнитель Blanco внезапно перестал петь и начал громить декорации на сцене. Причиной, как потом выяснилось, стала техническая проблема. У певца отключились наушники, благодаря которым музыканты слышат себя во время выступления.
Певец не смог подстроиться под своих коллег и принялся бить ногами цветы на сцене. Публика не оценила такого поведения и освистала музыканта.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Blanco   видео   италия   музыкант   певец   сан ремо   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Александр Час назад
Истеричка макаронная
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
Вячеслав 16 минут назад
Наркоман какой-то. А как раньше пели без фанеры и наушников?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Slonyash 39 минут назад
Зажигательно получилось
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов Час назад
"Каждая нация достойна своего Лепса." (О.Бисмарк)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Dema Час назад
В наше время творческая личность=ипанутая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

946000



Другие посты автора
Популярное
Неудачные свидания, на которых парни и девушки попали в конфуз
Неудачные свидания, на которых парни и девушки попали в конфуз
Пост о бедности: остаётся лишь шутки шутить
Пост о бедности: остаётся лишь шутки шутить
Набирающие популярность
Суши и роллы
Суши и роллы
«Как отличить умную женщину от недалёкой»: 5 мудрых цитат Майи Плисецкой
«Как отличить умную женщину от недалёкой»: 5 мудрых цитат Майи Плисецкой
RedRoad V17: беспроводной пылесос, с которым уборка станет проще и эффективнее
RedRoad V17: беспроводной пылесос, с которым уборка станет проще и эффективнее
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Первый снимок с китайского зонда

Лучшие демотиваторы
Механиз возникновения насморка

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#животные#люди#СССР#Прошлое#Жизнь#Еда#удивительно#Австралия
#Юмор#интересно#факты#Россия#автомир#кино#природа#истории#Ynews#Турция
#Прикол#история#забавно#автомобили#в мире#США#актеры#позитив#познавательно#Музыка
RedRoad V17: беспроводной пылесос, с которым уборка станет проще и эффективнее RedRoad V17: беспроводной пылесос, с которым уборка станет проще и эффективнее Курьёзная ситуация во время концерта британского певца Гарри Стайлса Курьёзная ситуация во время концерта британского певца Гарри Стайлса Итальянцы жестикулируют с самого детства Итальянцы жестикулируют с самого детства В Италии самолет потерял колесо сразу после взлёта В Италии самолет потерял колесо сразу после взлёта Охранник не позволил зрителю выскочить на сцену Охранник не позволил зрителю выскочить на сцену Фонограмма "опередила" Филиппа Киркорова на концерте Фонограмма "опередила" Филиппа Киркорова на концерте

На что жалуетесь?

Вернуться