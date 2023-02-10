Итальянский певец психанул и устроил погром на сцене

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На песенном фестивале в итальянском Сан-Ремо исполнитель Blanco внезапно перестал петь и начал громить декорации на сцене. Причиной, как потом выяснилось, стала техническая проблема. У певца отключились наушники, благодаря которым музыканты слышат себя во время выступления.
Певец не смог подстроиться под своих коллег и принялся бить ногами цветы на сцене. Публика не оценила такого поведения и освистала музыканта.
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