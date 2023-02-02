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Смартфон "искупался" в кипящем масле и остался целым

Смартфон "искупался" в кипящем масле и остался целым

Автор:
02 февраля 2023 08:36
Метки: видео   гаджет   малайзия   масло   неудача   смартфон   фейл   
663
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Уличный торговец из Малайзии решил продемонстрировать подписчикам процесс приготовления курицы. Во время съемки смартфон неожиданно выскользнул из рук мужчины и упал в кипящее масло.
Мужчине через несколько секунд удалось вытащить смартфон из кипящего масла. Всё это время устройство продолжало снимать.

Смартфон практически не пострадал. Автор отметил, что у гаджета после падения наблюдается небольшое искажение звука.

Источник:

Метки: видео   гаджет   малайзия   масло   неудача   смартфон   фейл   
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7  комментариев
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4k
Андрей Час назад
почему постоянно "айфон спас своего владельца. айфон "случайно" упал с 199 этажа и уцелел. айфон, айфон, айфон" ?
тошно уже.
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10k
Antilles Полчаса назад
Масло диэлектрик. Кроме температуры, там нечему угрожать электронике. В своё время умельцы даже мутили масляное охлаждение кишок стационарных компов. Оно показало себя неэффективным, но электронике ничего не было. Жирная только малость была...
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572k
АРОН 2 часа назад
Молодцы. Никакой рекламы.
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