Смартфон "искупался" в кипящем масле и остался целым

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Уличный торговец из Малайзии решил продемонстрировать подписчикам процесс приготовления курицы. Во время съемки смартфон неожиданно выскользнул из рук мужчины и упал в кипящее масло.
Мужчине через несколько секунд удалось вытащить смартфон из кипящего масла. Всё это время устройство продолжало снимать.
Смартфон практически не пострадал. Автор отметил, что у гаджета после падения наблюдается небольшое искажение звука.
Смартфон практически не пострадал. Автор отметил, что у гаджета после падения наблюдается небольшое искажение звука.
Источник:
Новости партнёров
тошно уже.
я как старую иксперию в унитаз уронил, понятное дело противно стало и я её разобрал и всё внутри с мылом вымыл (материнскую плату, сенсорный экран, прокладку между экраном и палатой, переферийные маленькие платки) потом всё высушил очень тщательно и она до сих пор работает, таскаю как второй телефон её) правда экран чуть тусклее стал видимо подсветка всё таки подсела
телефон совсем не водоупорный это xperia e15i однако так хорошо сделан был что вот такой устояйчивый оказался)
жаль сейчас таких практически не делают, разве что какие нибудь которые специально для "выживальщиков" типа "хамер"