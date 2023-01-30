Детёныш шимпанзе смешно убирается в своём вольере

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Вы просто посмотрите, как забавно он семенит ножками!
Сотрудники зоопарка в Индии засняли крошку-шимпанзе, который убирает свой вольер. Малыш взял в ручки сено и начал толкать его к стене, при этом смешно семеня ножками. Это выглядело так мило, что сотрудники зоопарка тут же опубликовали милейший ролик в соцсетях.
Возможно, если сотрудники зоопарка подарят шимпанзе крохотный веник и швабру, и малыш сам научится убираться в своём вольере.
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Диалог:
- Вы кто ?
- Мы - люди.
Показывают на мартышек :
-А это кто ?
-Тоже люди,но только умные.
-Чем они умные ?
- Они не признаются , что они люди.
-А если бы они признались ?
-Нет, не признаются - их тогда ЗАСТАВЯТ РАБОТАТЬ.