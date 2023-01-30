Детёныш шимпанзе смешно убирается в своём вольере

Сотрудники зоопарка в Индии засняли крошку-шимпанзе, который убирает свой вольер. Малыш взял в ручки сено и начал толкать его к стене, при этом смешно семеня ножками. Это выглядело так мило, что сотрудники зоопарка тут же опубликовали милейший ролик в соцсетях.