FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13394 поста • 1495 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Детёныш шимпанзе смешно убирается в своём вольере

Детёныш шимпанзе смешно убирается в своём вольере

Автор:
30 января 2023 11:31
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   Шимпанзе   Юмор   видео   животные   милота   умилениe   
1707
1
1

Вы просто посмотрите, как забавно он семенит ножками!

Сотрудники зоопарка в Индии засняли крошку-шимпанзе, который убирает свой вольер. Малыш взял в ручки сено и начал толкать его к стене, при этом смешно семеня ножками. Это выглядело так мило, что сотрудники зоопарка тут же опубликовали милейший ролик в соцсетях.

Возможно, если сотрудники зоопарка подарят шимпанзе крохотный веник и швабру, и малыш сам научится убираться в своём вольере.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Питомцы   Шимпанзе   Юмор   видео   животные   милота   умилениe   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
915
Иван Час назад
А он точно делает уборку?))
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
2k
Егор Час назад
По каналу Дискавери показывали дикое племя в Амазонии.
Диалог:
- Вы кто ?
- Мы - люди.
Показывают на мартышек :
-А это кто ?
-Тоже люди,но только умные.
-Чем они умные ?
- Они не признаются , что они люди.
-А если бы они признались ?
-Нет, не признаются - их тогда ЗАСТАВЯТ РАБОТАТЬ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Роман Час назад
Вот-бы все человеки поступали так-же, как этот детёныш обезьянки)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
324103



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 26 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 26 января
Набирающие популярность в сообществах
Как стать торговцем лесом за 180 рублей?
Как стать торговцем лесом за 180 рублей?
Авария дня. Автомобилистка сбила четырёх пешеходов в Екатеринбурге
Авария дня. Автомобилистка сбила четырёх пешеходов в Екатеринбурге
«По номеру переведете?»
«По номеру переведете?»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Действительно, как можно было не заметить?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#интересно#факты#подборка#кино#США
#Юмор#история#Прикол#в мире#Россия#Приколы#удивительно
#люди#Фотографии#животные#страна#картинки#происшествие#Украина
«По номеру переведете?» «По номеру переведете?» Собака заставила кота присоединиться к позированию для семейной фотографии Собака заставила кота присоединиться к позированию для семейной фотографии «Суровые» сторожевые псы «Суровые» сторожевые псы 15 милых фотографий знаменитостей и их питомцев 15 милых фотографий знаменитостей и их питомцев Ничего серьёзного, просто попки шмелей Ничего серьёзного, просто попки шмелей Розыгрыш домашнего животного пошел не по плану Розыгрыш домашнего животного пошел не по плану

На что жалуетесь?

Вернуться