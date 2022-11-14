Неловко вышло: неожиданный перфоманс в парке аттракционов

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Не стоит кушать перед катанием на аттракционах. В противном случае можно оказаться на месте героя видео.
Богатый внутренний мир
Поел сам - поделись с другими... Хватило почти всем.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Прикол Юмор аттракцион видео неожиданно тайминг
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