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Неловко вышло: неожиданный перфоманс в парке аттракционов

Неловко вышло: неожиданный перфоманс в парке аттракционов

Автор:
14 ноября 2022 13:20
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   аттракцион   видео   неожиданно   тайминг   
1530
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1
Не стоит кушать перед катанием на аттракционах. В противном случае можно оказаться на месте героя видео.

Богатый внутренний мир

Поел сам - поделись с другими... Хватило почти всем.

Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   аттракцион   видео   неожиданно   тайминг   
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9  комментариев
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5k
Copycat 2 часа назад
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Евгений Д Полчаса назад
Фу фу фу мля
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
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LK Час назад
Баллистика - точная наука
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37k
turyst Час назад
Ссылка m.youtube.com
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49k
dima423 2 часа назад
Ну смешно)) ...еще автор жжет в описании
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2k
Сергей 2 часа назад
Ни крошки мимо.
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