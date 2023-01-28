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Опоросы населения - штука интересная, ни когда не знаешь, кого встретишь на улице и что он тебе ответит.
Прохожим задали каверзный вопрос: "Что вы бы ещё запретили в нашей стране?". Оказывается, больше всего людей раздражают активисты, секс и кое-кто еще.
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И НА ЦАРСКИЙ ТРОН ВПОЛЗЛО ...
Забаньте, пожалуйста, пока он все посты не загадил. Пусть попотеет над созданием нового аккаунта.
А также пусть депутаты получают зарплату в размере МРОТ.
Скоро всех, к чертям собачьим, запретят. (с) В. С. Высоцкий
З. Ы.
Кстати, вашего соседа забирают, негодяя,
Потому что на Навального похож!
а опрос который снимается не на одном кадре - не имеет в принципе ни какого веса, так как нарезать можно как угодно