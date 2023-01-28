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Что вы бы ещё запретили в нашей стране?

Что вы бы ещё запретили в нашей стране?

Автор:
28 января 2023 09:38
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   активисты   видео   запрет   общественное мнение   опрос   
1368
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Опоросы населения - штука интересная, ни когда не знаешь, кого встретишь на улице и что он тебе ответит.

Прохожим задали каверзный вопрос: "Что вы бы ещё запретили в нашей стране?". Оказывается, больше всего людей раздражают активисты, секс и кое-кто еще.


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Метки: Юмор   активисты   видео   запрет   общественное мнение   опрос   
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15  комментариев
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27k
Sama 12 минут назад
Дурацкие вопросы задавать.
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−2
пуй ло - х уйло ! 13 минут назад
ЧТО ЗА МЕЛКОЕ П Y Й Л O
ВЛАСТЬ В ЭРЭФИИ ВЗЯЛО ?
КОНСТИТУЦИЕЙ ПОДТЁРЛОСЬ
И НА ЦАРСКИЙ ТРОН ВПОЛЗЛО ...
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7k
Сергей 15 минут назад
Насчет пенсий депутатам я согласен.
А также пусть депутаты получают зарплату в размере МРОТ.
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67
Obrval 18 минут назад
Говорят, что скоро всё позапрещают, в бога душу,
Скоро всех, к чертям собачьим, запретят. (с) В. С. Высоцкий

З. Ы.
Кстати, вашего соседа забирают, негодяя,
Потому что на Навального похож!
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4k
TOROID 23 минуты назад
Мнение трех дурачков выдает за мнение всей страны.
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30k
Slonyash Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
5 копеек Полчаса назад
"Опоросы населения" ....Это как? ...Опорашиватель и бомжатное население – ну, весьма "- штука интересная"
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1k
Sanek Полчаса назад
Последнее предложение мне очень нравится
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43k
Мойша 45 минут назад
Запретил бы срать собакам на улицах и газонах. Или пусть хозяева убирают за собой в мешочек. Ну и наказание за неисполнение.
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7k
Copycat 54 минуты назад
я даже не смотря видос могу сказать что "опрос" снят не на одном кадре

а опрос который снимается не на одном кадре - не имеет в принципе ни какого веса, так как нарезать можно как угодно
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12k
Kostick 55 минут назад
блохеров не?) назвал себя блохером, сильвупле на общественно полезные работы, улицы мести, на первый раз 2 месяца.
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