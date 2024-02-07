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Из каких птиц добывается "птичье молоко"?

Из каких птиц добывается "птичье молоко"?

Автор:
07 февраля 2024 09:20
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   молоко   на улицах   опрос   птицы   птичье молоко   
4439
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Как делают "птичье молоко"? Или, возможно, его добывают из каких-то птиц? В общем, на этот вопрос решила дать ответ девушка из этого видео.

Теория, конечно, интересная. Однако вряд ли верная. Возможно, более детально вы ответите в комментариях.

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Метки: Видео   Юмор   молоко   на улицах   опрос   птицы   птичье молоко   
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83  комментария
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3k
Mutantino 8 часов назад
смотреть смешно - ситуация страшная
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20k
anpetrof 4 минуты назад
А говорят, что кур доят
...
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12
Сергей 24 минуты назад
А подоить не хотите? ))))))))))))
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979
Павел 55 минут назад
Докторскую колбасу - из врачей!
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5k
Мухамедов Александр Ашурович Час назад
я из отпуска в России,привёз коллегам , в качестве презента, несколько коробок "Птичьего молока" перевёл название, они очень недоверчиво пробовали эти конфеты, а потом все как один интересовались из молока каких птиц русские делают такие вкусные конфеты))))
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7k
Евгений Д Час назад
Кто нибудь доил птиц ??
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8k
Vladimir 4 часа назад
Птичье молоко можно получить от любой птицы, главное чтобы это была самочка. Чаще всего доят крупные породы: лебедей, гусей, индюков. Только представьте, сколько воробьих надо передоить, чтобы получить столько же молока как от одного страуса.
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24k
Тигран Саркисян 4 часа назад
На сколько я помню там желтки молоко желатин и ещё что-то там , ну по типу как гоголь-моголь взбивали , в детстве нравилось)
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10k
Сол Гудман 5 часов назад
А пирожное картошка из картошки, само собой
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98
Roi.ru Сол Гудман 3 часа назад
Про Наполеона я промолчу))
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266
Посейдон 5 часов назад
Уровень IQ обычная статистика, не у всех он высокий, жалко не у всех хотя бы средний. Сегодня для выживания развивать интеллект не обязательно, особенно женщинам, или я ошибаюсь?
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5k
Kozlodoev 5 часов назад
Хватит доить лебедей!!!! (Дж. Стэтхем)
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26k
ЦСКА 5 часов назад
Тогда уж из жар-птицы...
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125
Abloy_Vlg 5 часов назад
Очередная ТП, ну если конечно не постановка
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11k
Олегbl4 6 часов назад
Торт "Негр в пене". Будь ты проклят, ассоциативный ряд!
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44k
SinigamiRuuk 6 часов назад
Когда интернета не было, что ты тупой знали только твои родные и знакомые...
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105
Андрей 6 часов назад
Вопрос про конфеты "Раковые шейки" даже стоит поднимать!!!
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71
Ли Харви Освальд 6 часов назад
Я бы ей надоил птичьего молока со своего лебедя
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52k
Aleksandr 6 часов назад
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279
Ви 6 часов назад
Из каких нафиг лебедей!
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1k
Guntis 6 часов назад
Правильный ответ - Без понятия, я ни кондитер.
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12k
Б.Касторский 6 часов назад
А этот "интеллектуал" знает, что птичье (оно же зобное) молоко существует? И пусть из него не делают конфеты, но лично я не знаю рецепта этих конфет. Сладкое не люблю. Да и пищу предпочитаю простую.
Все эти попытки высмеять общество и возвыситься над ним провалится, если не будет подготовленных вопросов-ответов и проэкзаменовать такого эксперта с микрофоном.
Но тогда как толпа будет смеяться над очередным "дураком" на экране, радуясь, что самим не пришлось отвечать на вопросы. Многие ведь и школьную программу не знают. Но это детали!
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−8
fai900 Б.Касторский 4 часа назад
я с вами соглашусь, хотя тупость всё таки ужасна
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−8
fai900 Б.Касторский 51 минуту назад
особенно это касается женщин, потому что своё обеспечение они находят не в том чтобы свой мозг развивать, а трахать мозг мужчин. Потому что карьера это ещё под вопросом, а с мужика что-то получить - почти беспроигрышный вариант
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