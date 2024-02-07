Из каких птиц добывается "птичье молоко"?

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Как делают "птичье молоко"? Или, возможно, его добывают из каких-то птиц? В общем, на этот вопрос решила дать ответ девушка из этого видео.
Теория, конечно, интересная. Однако вряд ли верная. Возможно, более детально вы ответите в комментариях.
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Все эти попытки высмеять общество и возвыситься над ним провалится, если не будет подготовленных вопросов-ответов и проэкзаменовать такого эксперта с микрофоном.
Но тогда как толпа будет смеяться над очередным "дураком" на экране, радуясь, что самим не пришлось отвечать на вопросы. Многие ведь и школьную программу не знают. Но это детали!
А то сейчас столько источников! Жуть.