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В Нижнем Тагиле мужчина потерял сознание и едва не утонул в купели на Крещение

В Нижнем Тагиле мужчина потерял сознание и едва не утонул в купели на Крещение

Автор:
20 января 2023 11:00
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   крещение   купание   потерял сознание   прорубь   чуть не утонул   
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Бедолагу успели вовремя вытащить из ледяной воды.

Традиционное крещенское купание едва не закончилось трагедией для жителя Нижнего Тагила. Мужчина потерял сознание после того, как окунулся в ледяную воду. Посетители купели заметили неладное, и к тонущему бросились на помощь.



«С мужчиной всё в порядке. Это произошло вчера в 23:00. Они там почти самые первые были. Народу было мало. Парень, который тонул, его зовут Дима. Получилось, что мужчина, который бросился его спасать тоже оказался Дима. Хорошо, что все обошлось», - сообщил очевидец событий.

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Метки: видео   крещение   купание   потерял сознание   прорубь   чуть не утонул   
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16  комментариев
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1k
raael13 Час назад
Нельзя в прорубь нырять если организм не подготовлен. Так и сердечный приступ заработать можно и инсульт.
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40k
turyst 13 минут назад
Да... Иордань в России, это вам не Иордан в Израиле.
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4k
Enigma Kuutar Полчаса назад
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14k
sonic24a 51 минуту назад
Вас прёт, гуманоиды..
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29k
Aqueronte 54 минуты назад
Это дьявол вышел из него.
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9k
Денис Час назад
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435
Dima Udo Час назад
Это БЕСЫ, все это БЕСЫ у него......
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162
ruslan d Час назад
Грехи не смылись ?
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13k
Alex Час назад
"- Давайте, тащите его, Диман, ты чо! О, МЧС запоздало!"- а сам я буду стоять в стороне и снимать........
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7k
Конрад Карлович Час назад
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3k
pinbalist Час назад
ПГМ во всей красе.
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1k
alex Час назад
в прошлом году девка утонула. мало, чтоли?
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alex 2 часа назад
христанутый на всю голову. а у меня ванна есть
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