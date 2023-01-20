В Нижнем Тагиле мужчина потерял сознание и едва не утонул в купели на Крещение

«С мужчиной всё в порядке. Это произошло вчера в 23:00. Они там почти самые первые были. Народу было мало. Парень, который тонул, его зовут Дима. Получилось, что мужчина, который бросился его спасать тоже оказался Дима. Хорошо, что все обошлось», - сообщил очевидец событий.