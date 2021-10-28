Девушка осталась не в восторге от купания в холодной воде

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Героиня ролика решила поплавать вместе с парнем в холодной воде небольшого водоема, однако переоценила свои возможности. Молодой человек, глядя на неё, не смог удержаться от подколов.
Присутствует ненормативная лексика.
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Таких как ушлёпков как он, в детстве мучали и писдили все кому не лень.