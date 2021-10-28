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Девушка осталась не в восторге от купания в холодной воде

Девушка осталась не в восторге от купания в холодной воде (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2021 09:12
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Реакция   Юмор   видео   купание   парень   прикол   холодная вода   
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Героиня ролика решила поплавать вместе с парнем в холодной воде небольшого водоема, однако переоценила свои возможности. Молодой человек, глядя на неё, не смог удержаться от подколов.
Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Девушка   Реакция   Юмор   видео   купание   парень   прикол   холодная вода   
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9  комментариев
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36k
Лесли 🥰 52 минуты назад
В чем проблема-то?))) ну вылези из воды. Или че он ее в бетон закатал)))))
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25k
Vazari 14 минут назад
Страшное хамоватое быдло, а не девушка. Морда лица совершенно не тронутая интеллектом.
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14k
Роберт Шекли 14 минут назад
Подхватить воспаление легких для неподготовленного организма - будет очень смешно
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1k
gizmo gizmo 23 минуты назад
постанова.... не?
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6k
Trenzel2003 Полчаса назад
У нее от холода "горжетка" скукожилась.
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1k
Pindos 43 минуты назад
Никогда не понимал и не пойму таких мудаков, которые издеваются над своей женой или девушкой.
Таких как ушлёпков как он, в детстве мучали и писдили все кому не лень.
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9k
Cornho 47 минут назад
Что-то я девушку на видео не заметил, матерящееся быдло - да.
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