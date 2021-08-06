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Пёс, который умеет отдыхать

Пёс, который умеет отдыхать (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 августа 2021 08:18
Сообщество : Животные
Метки: бассейн   видео   животные   купание   прикол   собака   
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Смышленый пёс породы джек-рассел-терьер решил подойти к отдыху со всей серьезностью и ответственностью. Животное устроило себе купание в бассейне и заодно проверило его систему фильтрации.

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Метки: бассейн   видео   животные   купание   прикол   собака   
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9  комментариев
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62k
Доктор Джонс Час назад
Это не пёс, а сучка...
Заголовок должен звучать: "Сучка, которая умеет отдыхать"...
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Сибиряк 14 минут назад
наши отдыхают не хуже)
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