Пёс, который умеет отдыхать

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Смышленый пёс породы джек-рассел-терьер решил подойти к отдыху со всей серьезностью и ответственностью. Животное устроило себе купание в бассейне и заодно проверило его систему фильтрации.
Нескучное времяпрепровождение джек-рассел-терьера.
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Заголовок должен звучать: "Сучка, которая умеет отдыхать"...