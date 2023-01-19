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Креативный торт на день рождения

Креативный торт на день рождения

Автор:
19 января 2023 09:34
Сообщество : Еда
Метки: Реакция   видео   день рождения   креатив   соник   торт   
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Родители приготовили ко дню рождения своей дочери оригинальный торт. Ребёнок был в восторге.
Необычный торт на день рождения с ёжиком Соником и его другом лисёнком Тейлзом.

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Метки: Реакция   видео   день рождения   креатив   соник   торт   
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1  комментарий
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vasilykopkov 9 минут назад
Из чего он сделан? Из пластика?
Нормальный торт должен был разлететься под действием центробежной силы и эпично заляпать всех вокруг к радости именинника...
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