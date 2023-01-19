Креативный торт на день рождения

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Родители приготовили ко дню рождения своей дочери оригинальный торт. Ребёнок был в восторге.
Необычный торт на день рождения с ёжиком Соником и его другом лисёнком Тейлзом.
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