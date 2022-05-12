Аниматор в костюме динозавра устроил переполох на детском празднике

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Хотите устроить тотальный переполох на детском дне рождения? Пригласите на праздник аниматора в костюме динозавра. Крики и новые психотравмы обеспечены.
Аниматор очень хорошо вжился в роль
Пишет автор видео: мы наняли аниматора на вечеринку по случаю дня рождения сына, но что-то пошло не по плану.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Реакция видео день рождения дети динозавр испуг неожиданно
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