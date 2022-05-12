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Главная > Видео 
Аниматор в костюме динозавра устроил переполох на детском празднике

Аниматор в костюме динозавра устроил переполох на детском празднике

Автор:
12 мая 2022 10:23
Метки: Реакция   видео   день рождения   дети   динозавр   испуг   неожиданно   
3832
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Хотите устроить тотальный переполох на детском дне рождения? Пригласите на праздник аниматора в костюме динозавра. Крики и новые психотравмы обеспечены.

Аниматор очень хорошо вжился в роль

Пишет автор видео: мы наняли аниматора на вечеринку по случаю дня рождения сына, но что-то пошло не по плану.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Реакция   видео   день рождения   дети   динозавр   испуг   неожиданно   
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10  комментариев
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6k
Mowgley 6 часов назад
Х-хороший аниматор, з-заикание д-детворе обеспечено
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102
rem 3 часа назад
Э-ээ-э-э-то ти-ти-ти-ти-ти-тиии-ранозавр?
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1k
thor2006 3 часа назад
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1k
Connor_John 4 часа назад
Просто что-то напутали, и вместо аниматора завезли настоящего динозавра
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15k
Роберт Шекли 4 часа назад
А по-моему весело
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201
Mrak OBOY 4 часа назад
моя бы доча точно в обморок упала бы, она в детском мире боится стилажа с динозаврами.
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18k
Александр 5 часов назад
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7k
Николай 5 часов назад
подгузников то напаслись на такой праздник?)))
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2k
АлексЮстасу 5 часов назад
Потом спрашивают, почему дети седые?
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