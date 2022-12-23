Танцевальная пауза: дедушка зажигает возле сцены

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Этот пожилой мужчина ещё может дать фору молодым. Только посмотрите, что он вытворяет возле сцены.
Есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах!
Трек в видео: Azzecca - Other side
Трек в видео: Azzecca - Other side
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Но может быть и настоящим дедулей, который не комплексует из-за своего возраста и довольно неплохо сохранился.