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Танцевальная пауза: дедушка зажигает возле сцены

Танцевальная пауза: дедушка зажигает возле сцены

Автор:
23 декабря 2022 08:51
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   видео   дедушка   люди   танец   танцпол   
394
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Этот пожилой мужчина ещё может дать фору молодым. Только посмотрите, что он вытворяет возле сцены.
Есть еще порох в пороховницах и ягоды в ягодицах!

Трек в видео: Azzecca - Other side

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Метки: Прикол   Юмор   видео   дедушка   люди   танец   танцпол   
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3  комментария
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−7
Alek 9 минут назад
Зачётный старпёр. Вот про гримм как-то насторожило. Так можно было?
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6k
Бу Час назад
грим и переодетый чел
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129
Охотник Бу 50 минут назад
Как вариант...
Но может быть и настоящим дедулей, который не комплексует из-за своего возраста и довольно неплохо сохранился.
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Alex Chebrikov

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