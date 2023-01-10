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В Одессе кота обвинили в порче ёлки и кастрировали, а потом нашли настоящую причину безобразия

В Одессе кота обвинили в порче ёлки и кастрировали, а потом нашли настоящую причину безобразия

Автор:
10 января 2023 10:02
Сообщество : Животные
Метки: Одесса   Фонтанка   елка   кастрация   кот   несправедливое наказание   пометил   
1741
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Почто котёночка обидели, ироды?!

Настоящая трагедия развернулась в одном из домов Фонтанки. Жильцы украсили холл новогодней ёлкой, а потом стали жаловаться на жуткий запах, исходящий от дерева. Виновником назначили кота - дескать, так пахнут его метки. Хулигана решили дефабержировать. Сказано-сделано.


Лишь после того, как котика кастрировали, кто-то догадался посмотреть камеры наблюдения, которые показали, кто виноват в плохом запахе. Но было поздно. Система правосудия дала сбой, пострадал невиновный.

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Метки: Одесса   Фонтанка   елка   кастрация   кот   несправедливое наказание   пометил   
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11  комментариев
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42k
Aleksandr 2 часа назад
Хохлы...ничуть не удивлён. Сначала делают, а потом думают.
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49
Николай Пауков 22 минуты назад
А мой кот поехал за шкирку на кастрацию после того как обоссал монитор и насрал в разобранный ноутбук...
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22k
hebpat 53 минуты назад
спасибо автору за новый термин - "дефабержация" - это лайк посту, однозначно
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4k
Вячеслав Час назад
С Зелей так бы ошиблись тоже, ему всё равно не нужны яйца
Ссылка www.youtube.com
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2k
Вадим В. Новоженов Час назад
В Одессе ?? Бедный котик, подожди ещё, чуть-чуть . Твоему горю уже не поможем, но и новых не допустим !!!
Этот фигляр Зеленский совсем распоясался !!!
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6k
rutt Час назад
Теперь ещё и пёселя вдогонку записькорезят.
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2k
Вадим В. Новоженов Час назад
Мне приходилось отдавать на кастрацию не из-за запаха - приучил, было 3 кота с 1991 года, без проблем ещё маленьких ходить в пустой (именно пустой) прямоугольный таз в туалете .
Брал, потому в квартире был паркет с обрешёткой - мышей было не вывести .
Первого не собирался оскоплять - жалко дружище было, но в 9-10 месяцев начал орать на всю парадную .
Отпустил его гулять на улицу - пришёл весь ободранный через 1,5 месяца, выходил его, раны залечил - он и моя семья спали 2 недели, как младенцы .
Но, через эти 2 недели - повторилось тоже самое !!!! Ор, только уже не на всю парадную, а на весь дом !!! Понравилось, видать .
Тогда к ветерану . Второго и Третьего, по опыту первого, уже сразу к ветерану в положенное время .
Оба, как мне их жаль, остались и, к сожалению, померли девственниками .

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−3
Bolshevik2 Час назад
Бедный котэ
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1k
qwer 2 часа назад
Вот изверги...
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Alexbux1 2 часа назад
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13k
котегRUS 2 часа назад
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