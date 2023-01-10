В Одессе кота обвинили в порче ёлки и кастрировали, а потом нашли настоящую причину безобразия

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Почто котёночка обидели, ироды?!
Настоящая трагедия развернулась в одном из домов Фонтанки. Жильцы украсили холл новогодней ёлкой, а потом стали жаловаться на жуткий запах, исходящий от дерева. Виновником назначили кота - дескать, так пахнут его метки. Хулигана решили дефабержировать. Сказано-сделано.
Лишь после того, как котика кастрировали, кто-то догадался посмотреть камеры наблюдения, которые показали, кто виноват в плохом запахе. Но было поздно. Система правосудия дала сбой, пострадал невиновный.
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Этот фигляр Зеленский совсем распоясался !!!
Брал, потому в квартире был паркет с обрешёткой - мышей было не вывести .
Первого не собирался оскоплять - жалко дружище было, но в 9-10 месяцев начал орать на всю парадную .
Отпустил его гулять на улицу - пришёл весь ободранный через 1,5 месяца, выходил его, раны залечил - он и моя семья спали 2 недели, как младенцы .
Но, через эти 2 недели - повторилось тоже самое !!!! Ор, только уже не на всю парадную, а на весь дом !!! Понравилось, видать .
Тогда к ветерану . Второго и Третьего, по опыту первого, уже сразу к ветерану в положенное время .
Оба, как мне их жаль, остались и, к сожалению, померли девственниками .