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Сообщество Без кота и жизнь не та 672 поста • 329 подписчиков подписаться
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Гостеприимный кот "пригласил" чайку к себе домой на ужин

Гостеприимный кот "пригласил" чайку к себе домой на ужин (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 октября 2020 08:04
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   кот   одесса   птицы   чайка   
949
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Один из отдыхающих на берегу моря людей стал свидетелем удачной охоты бездомного кота. Хищник подбежал к птицам, схватил одну из них и скрылся.

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Метки: видео   животные   кот   одесса   птицы   чайка   
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9  комментариев
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436k
Alexey Berestenko Час назад
Просто он на рыбу уже смотреть не может!
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1k
Наталия 15 минут назад
не "К себе", а "себе на ужин"
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2k
ваня панкин 15 минут назад
ктовоский решил птичке показать коллекцию киндер-сюрприза...
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5k
Ivan 21 минуту назад
Гостеприимный кот "пригласил" чайку к себе домой на ужин
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4k
Дмитрий 45 минут назад
Жаль вк плейер на дает глянуть видос..
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7k
Клёст 53 минуты назад
Хитёр)
Работал с подготовленным убежищем, и сразу в него нырнул - понимает что заклюют.
Не жизнь, а малина у него там))
Хитёр) Работал с подготовленным убежищем, и сразу в него нырнул - понимает что заклюют. Не жизнь, а малина у него там))
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3k
ezhik Час назад
котейке 5+
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30k
Элек Мек 2 часа назад
Злодей.
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9k
Хью́берт 2 часа назад
Да, голод не тётка.
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