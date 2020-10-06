Гостеприимный кот "пригласил" чайку к себе домой на ужин

Один из отдыхающих на берегу моря людей стал свидетелем удачной охоты бездомного кота. Хищник подбежал к птицам, схватил одну из них и скрылся.
Всё отработано до мелочей!
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Работал с подготовленным убежищем, и сразу в него нырнул - понимает что заклюют.
Не жизнь, а малина у него там))