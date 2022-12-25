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В Англии пьяные Санта-Клаусы катались на БТР и застряли на узкой улице

В Англии пьяные Санта-Клаусы катались на БТР и застряли на узкой улице

Автор:
25 декабря 2022 18:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Англия   Санта-Клаус   бтр   дорога   полиция   поселок   реконструкторы   трасса   
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Такой вот рождественский сюр. Как ни странно, ни одного Санта-Клауса не избили.

Компания Санта-Клаусов (местные реконструкторы в рождественском «прикиде») решила въехать в английский посёлок Корнуолл на БТР. Эта гениальная идея пришла им в голову после того, как »дедушки» как следует приняли на грудь. Ну а продолжить решили в кабаке - для этого и прорывались в посёлок.

Но с прорывом что-то пошло не так: сначала Клаусы протаранили автомобиль, а потом застряли и перекрыли движение по трассе.

В конце концов их вытащили, а полиция даже не стала их задерживать. Может, почуяли Рождество, а может и сами такие же гуляки.

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Метки: Англия   Санта-Клаус   бтр   дорога   полиция   поселок   реконструкторы   трасса   
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5  комментариев
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199
Янис Час назад
Бриты давно уже меры не знают. У нас в Латвии эти гон..ны тоже нехило куролесят. И таксистам не платят а потом за претензию первых начинают скакать на машине и самую важную святыню в Риге обоссут и начистят морды местным в забегаловках быстрой еды и машины на своей технике протаранят и в ресторане не заплатят а требующим это официантам и вышибалам зубы повыбивают... Фигли, воины демократии!
Но им, как и пиндосам, всё сходит с рук.
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39k
turyst 24 минуты назад
Хм... А где они там они застряли?

Пытались пролезть между склоном и автомобилем.
Не проскочили, зацепили автомобиль. Или снесло вниз, если пытались немного на салон залезть, что бы узость проехать.

Остановились, не стали скрываться с места ДТП.
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2k
NIS Полчаса назад
100% это были родители пронумерованные !
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12k
a_komolow 2 часа назад
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August

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