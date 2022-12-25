В Англии пьяные Санта-Клаусы катались на БТР и застряли на узкой улице

Такой вот рождественский сюр. Как ни странно, ни одного Санта-Клауса не избили.
Компания Санта-Клаусов (местные реконструкторы в рождественском «прикиде») решила въехать в английский посёлок Корнуолл на БТР. Эта гениальная идея пришла им в голову после того, как »дедушки» как следует приняли на грудь. Ну а продолжить решили в кабаке - для этого и прорывались в посёлок.
Но с прорывом что-то пошло не так: сначала Клаусы протаранили автомобиль, а потом застряли и перекрыли движение по трассе.
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В конце концов их вытащили, а полиция даже не стала их задерживать. Может, почуяли Рождество, а может и сами такие же гуляки.
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Пытались пролезть между склоном и автомобилем.
Не проскочили, зацепили автомобиль. Или снесло вниз, если пытались немного на салон залезть, что бы узость проехать.
Остановились, не стали скрываться с места ДТП.