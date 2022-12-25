В Англии пьяные Санта-Клаусы катались на БТР и застряли на узкой улице

Компания Санта-Клаусов (местные реконструкторы в рождественском «прикиде») решила въехать в английский посёлок Корнуолл на БТР. Эта гениальная идея пришла им в голову после того, как »дедушки» как следует приняли на грудь. Ну а продолжить решили в кабаке - для этого и прорывались в посёлок.

Но с прорывом что-то пошло не так: сначала Клаусы протаранили автомобиль, а потом застряли и перекрыли движение по трассе.