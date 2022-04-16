Как остаться без айфона во время рыбалки

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Источник:
АНТИФИШКИ
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И будет пра в - послали РАБОТАТЬ , а он хозяина без еды оставил.
Или один раз обертку от мороженого оставил в руке и с грустью смотрел на мороженку в урне.
Что радует, таких случаев на протяжении многих лет буквально несколько )) ОБычно когда заболтаешься или задумаешься.
Помню когда кидал в армии, там у всех проблема была ее выкинуть ))
Кажется вот на миллиметр рукой шевельнешь и рванет, у некоторых руку аж сводило, инструктор ногой вышибал ))
Автор - жги ещё.
Чтоб не сомневались.
Тупой нигер!