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Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе 416 постов • 232 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
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Как остаться без айфона во время рыбалки

Как остаться без айфона во время рыбалки (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 апреля 2022 07:55
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Телефон   айфон   видео   перепутал   рыба   рыбалка   фейл   
5510
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Это самое дорогое фото рыбы, которое он никогда не увидит.

Я прямо почувствовал его боль.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Телефон   айфон   видео   перепутал   рыба   рыбалка   фейл   
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19  комментариев
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2k
Жан Плов Лагман 2 дня назад
Глупая сценка для тиктоков. Ну допустим нига себя селфит... А кто и для чего тогда в этот момент снимает нигу? Правильно, решили ролик для тик тока запилить.
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34k
Барклай 20 часов назад
фейк. он рыбу в пакете собрался отпустить
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1k
perekrestok 2 дня назад
Снимать себя с дохлой рыбой - ну еще куда ни шло. Снимать как другой снимается с дохлой рабой - по-моему маразм. Скорее всего обычная постановка, а выкинули в воду простую болванку или старый телефон или даже чехол. Одно слово - тупые афронегры.
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1k
vijilante 2 дня назад
Ну вот , теперь хозяин его изобьёт кнутом.
И будет пра в - послали РАБОТАТЬ , а он хозяина без еды оставил.
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5k
Allmaster 2 дня назад
Ну а чего, были у меня пару случаев, прикурил, и коробок в урну... спичка в руке горелая....
Или один раз обертку от мороженого оставил в руке и с грустью смотрел на мороженку в урне.
Что радует, таких случаев на протяжении многих лет буквально несколько )) ОБычно когда заболтаешься или задумаешься.
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1k
сергей ремизов 2 дня назад
Жизнь ,боль.
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6k
Кружок 2 дня назад
Видео с сотым сюжетом на эту тему из Тик-Тока?
Автор - жги ещё.
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−7
13k
Бляяяястяще! 2 дня назад
Все нормально - постановочный видос, в котором нигер даже нормально сыграть не смог.
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10k
El Niño 2 дня назад
Скинул фотки рыбам!
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836
labus 2 дня назад
Как остаться без айфона во время рыбалкиПосмотреть
Как остаться без айфона во время рыбалки
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8k
a_komolow 2 дня назад
Всё нормально!

Тупой нигер!
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