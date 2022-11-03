Охранник помешал выступлению чирлидерши

2362
1
1
Необычный финал стычки охранника с чирлидерами на студенческом спортивном мероприятии. Многие зрители запомнили "выходку" сотрудника службы безопасности надолго.
Изображавший охранника участник спортивной группы поддержки неожиданно зажёг в перерыве матча. Что ни говори, а ребята умеют устроить шоу на любом спортивном мероприятии.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Очаровательная болельщица прославилась благодаря умению пить пиво залпом
- Доставщицу пиццы встретил необычный клиент
- Когда нашёл на вечеринке родственную душу
- Угандийский спецназ пытается приземлиться на футбольное поле
- Как со стороны выглядит бег в разной обуви
Новости партнёров
реклама
В посте пишут - смотрите, народ, какую постанову запилила группа поддержки...
И тут же в камментах каждый второй орет - это постанова, это постанова...
Или топик притягивает имбецилов, или их на несколько порядков больше, чем я думал!
Постановка, конечно, но прикольно.