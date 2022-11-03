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Охранник помешал выступлению чирлидерши

Охранник помешал выступлению чирлидерши

Автор:
03 ноября 2022 14:14
Сообщество : Юмор
Метки: Спорт   Стадион   Юмор   видео   охранник   постановка   танец   фейк   
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Необычный финал стычки охранника с чирлидерами на студенческом спортивном мероприятии. Многие зрители запомнили "выходку" сотрудника службы безопасности надолго.
Изображавший охранника участник спортивной группы поддержки неожиданно зажёг в перерыве матча. Что ни говори, а ребята умеют устроить шоу на любом спортивном мероприятии.

Источник:

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Метки: Спорт   Стадион   Юмор   видео   охранник   постановка   танец   фейк   
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23  комментария
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23k
Serg2001 2 часа назад
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3k
Трям 9 минут назад

В посте пишут - смотрите, народ, какую постанову запилила группа поддержки...
И тут же в камментах каждый второй орет - это постанова, это постанова...
Или топик притягивает имбецилов, или их на несколько порядков больше, чем я думал!
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18k
anpetrof 24 минуты назад
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36k
turyst 44 минуты назад
Охранник, идентифицирующий себя как чир-лидерша...


Постановка, конечно, но прикольно.
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14k
Patmaz 45 минут назад
Постанова!
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6k
klop 55 минут назад
Любят пиндосики всякие постановки не зря у них псевдорестлинг пользуется популярностью.
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19
Alex Roland klop Полчаса назад
Из Хогана все равно плохой актер .....
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2k
MPEG-8 Час назад
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
15k
746
Александр Час назад
постанова
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49k
dima423 2 часа назад
вот это импровизация...вот это экспромт... гениально!
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