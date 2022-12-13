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Почти как в детстве: домашние орешки с варёной сгущенкой

Почти как в детстве: домашние орешки с варёной сгущенкой

Автор:
13 декабря 2022 10:42
Сообщество : Еда
Метки: Варёная сгущенка   Еда   видео   детство   интересно   орешки   
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Орешки с варёной сгущенкой - уникальный кондитерский шедевр, который обожали многие из нас в детстве. Женщина приготовила знаменитые орешки с особым ингредиентом и показала, как их можно подать к новогоднему столу.

Орешек в орешке

Особый ингредиент спорный, но имеет право на жизнь.

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Метки: Варёная сгущенка   Еда   видео   детство   интересно   орешки   
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3  комментария
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ChePaev 7 минут назад
Было, делали и грибочки и орешки и просто трубочки. Варили сгущенку или заварной крем. Эти электровафельницы с формами, в которых выпекались эти орешки или грибочки или просто блины для трубочек были не у всех и ходили по рукам у всего подъезда дома по очереди, тогда люди жили дружно и охотно делились с соседями по дому своим добром.
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Viktor 49 минут назад
Ну вот орешек внутри ореха явно был лишний!
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