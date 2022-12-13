Почти как в детстве: домашние орешки с варёной сгущенкой

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Орешки с варёной сгущенкой - уникальный кондитерский шедевр, который обожали многие из нас в детстве. Женщина приготовила знаменитые орешки с особым ингредиентом и показала, как их можно подать к новогоднему столу.
Орешек в орешке
Особый ингредиент спорный, но имеет право на жизнь.
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