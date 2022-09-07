FISHKINET
Сообщество Еда 1528 постов • 565 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Еда 
Колбаса для большой компании и семьи

Колбаса для большой компании и семьи

Автор:
07 сентября 2022 11:49
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Размер   видео   интересно   колбаса   лакомство   
661
1
1
Многие любят бутерброды с вкусной колбаской. Однако нередки случаи, когда она преступно быстро заканчивается. Данный внушительный батон колбасы точно способен решить эту проблему.
Батон колбасы, которого точно хватит надолго.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Еда   Размер   видео   интересно   колбаса   лакомство   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
М С 2 часа назад
Мортаделла. На вид неплохо, на вкус никакая. Наша Любительская круче в 100 раз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
16k
seller-k Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
164k
Петр Час назад
Колбаса для большой компании и семьиПосмотреть
Колбаса для большой компании и семьи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Inter Час назад
а нафига ее такой большой делать?? в чем суть?? переносить-неудобно, резать-так себе занятие...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Mowgley Z ⚔ 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

624470



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
«А зима будет большая, только сумерки и снег". Ролик, опубликованный от имени "Газпрома", очень не понравился европейцам
«А зима будет большая, только сумерки и снег". Ролик, опубликованный от имени...
Набирающие популярность в сообществах
Кантри-легенда для меломанов от Вилли Нельсона
Кантри-легенда для меломанов от Вилли Нельсона
Цифровой археолог раскопал лунную историю
Цифровой археолог раскопал лунную историю
В какие игры мы рубились в 2000-ые
В какие игры мы рубились в 2000-ые
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Все женщины одинаковы

Лучшие демотиваторы
А так хотелось...

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#автомобили#позитив#в мире#интересное#сарказм#красиво#новости#познавательно
#фото#животные#подборка#прикол#люди#забавно#фотографии#фильм#Приколы#природа
#факты#история#картинки#автомир#улыбнуло#кино#Разное#неожиданно#сатира#маразм
В какие игры мы рубились в 2000-ые В какие игры мы рубились в 2000-ые Эффектное шоу для ожидающих еду посетителей ресторана Эффектное шоу для ожидающих еду посетителей ресторана Шедевр из овощей Шедевр из овощей Забавные пельмени, которые жалко есть Забавные пельмени, которые жалко есть Магия спелых фруктов Магия спелых фруктов Профессиональный видеограф сделал вкусную рекламу закусочной незнакомца Профессиональный видеограф сделал вкусную рекламу закусочной незнакомца

На что жалуетесь?

Вернуться