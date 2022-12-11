FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9743 поста • 1367 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Новости со всего Мира
Компания EctoLife представила первую в мире установку для искусственного взращивания младенцев

Компания EctoLife представила первую в мире установку для искусственного взращивания младенцев

Автор:
11 декабря 2022 22:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: будущее   дети   инкубатор   киберпанк   младенцы   родители   установка   
2210
1
1

В ней можно будет «высиживать до 30 000 младенцев в год.

Тридцать тысяч - только в одной установке. А будущие родители с помощью специального мобильного приложения смогут в любой момент зайти и оценить состояние своего ребёнка.

Пока проект на стадии разработки, но будущее подкрадывается всё ближе и ближе.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: будущее   дети   инкубатор   киберпанк   младенцы   родители   установка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Александр Н. 2 часа назад
- Мы придумали установку для выращивания младенцев.
-Вау! А как она работает?
-Да хер его знает, но перспективы колоссальные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
20k
иванов дмитрий 20 минут назад
Рен тв осваивает интернет (
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Куронека Полчаса назад
А как еще решить проблему вымирания белого населения? Только такими методами... Зато сразу абсолютно здоровый ребенок, без бэкграунда с папашей-алкашом и мамашей с сигаретой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Michael Полчаса назад
Ох уж этот "новый дивный мир" (с), ждем когда начнут раздавать "Сома"....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14
Color Cristal 36 минут назад
Очередной фейк.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Константин 43 минуты назад
Сдаётся мне,что этот конвейер прежде всего задумывается для заднеприводных гомиков и лесбиянок,коих становится всё больше и больше.А как известно-от осины не родятся апельсины...Вот и сделают им этакий "магазин младенцев".Уроды моральные...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
953
Ямщик 47 минут назад
Срочно зовите Морфиуса с Нео!
P. S. Только не из 4-й части. )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Aqueronte 58 минут назад
Нас и так 8млрд, зачем ещё это?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
smakido Час назад
А хватит ли им электричества ?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Юрьевич Час назад
Да уж... конец человечества всё ближе и ближе.
Прямо картина маслом - кругом одни педики и однополые браки, а детей в промышленном масштабе штампуют на таких вот "установках".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Старичок 2 часа назад
давно уже придумано всё))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Бровеносец в потёмках 2 часа назад
Может в заголовке стоило-бы указать "представила ПРОЕКТ первой в мире......."? Да и тот на стадии мультфильма.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

185784



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Стеклянная «Матрица», или интерактивное укрощение времени
Стеклянная «Матрица», или интерактивное укрощение времени
«Я на стрёме, на нервах»: власти США хотят отобрать миллиарды у сбежавшего Олега Тинькова
«Я на стрёме, на нервах»: власти США хотят отобрать миллиарды у сбежавшего Олега Тинькова
Набирающие популярность в сообществах
Раздающий на торрентах пират из Дании едва не угодил в тюрьму
Раздающий на торрентах пират из Дании едва не угодил в тюрьму
Крутые товары, которые подойдут в качестве подарка на любой праздник
Крутые товары, которые подойдут в качестве подарка на любой праздник
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Шлюшевый мишка

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#животные#история#соцсети#шоу бизнес#Россия#страна
#интересно#фотографии#люди#кино#подборка#Прикол#в мире#роль
#факты#Юмор#удивительно#комментарии#забавно#природа#красота
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку Дочка сделала маме замечание по поводу груди Дочка сделала маме замечание по поводу груди Угнать за 20 секунд: эпизод из жизни многодетного отца из Индии Угнать за 20 секунд: эпизод из жизни многодетного отца из Индии Дети устроили отличный новогодний сюрприз своим родителям Дети устроили отличный новогодний сюрприз своим родителям Взрослые возвращаются в офис после нескольких месяцев работы из дома Взрослые возвращаются в офис после нескольких месяцев работы из дома Шестилетний мальчик решил уйти из дома Шестилетний мальчик решил уйти из дома

На что жалуетесь?

Вернуться