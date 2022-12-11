Компания EctoLife представила первую в мире установку для искусственного взращивания младенцев

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В ней можно будет «высиживать до 30 000 младенцев в год.
Тридцать тысяч - только в одной установке. А будущие родители с помощью специального мобильного приложения смогут в любой момент зайти и оценить состояние своего ребёнка.
Пока проект на стадии разработки, но будущее подкрадывается всё ближе и ближе.
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-Вау! А как она работает?
-Да хер его знает, но перспективы колоссальные.
P. S. Только не из 4-й части. )))
Прямо картина маслом - кругом одни педики и однополые браки, а детей в промышленном масштабе штампуют на таких вот "установках".