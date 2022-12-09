В Питере мужчина попытался ограбить офис микрозайма, но забрал лишь стопку фальшивых купюр

Дерзкий грабитель пришёл в офис на Сенной площади и, угрожая ножом, попытался отжать денежки. Сотрудник организации тянул время, защищаясь от нападавшего офисным стулом. А потом вручил страждущему стопку купюр, в которой, как сообщают СМИ, настоящими были лишь 4 тысячи рублей.