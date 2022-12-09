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В Питере мужчина попытался ограбить офис микрозайма, но забрал лишь стопку фальшивых купюр

В Питере мужчина попытался ограбить офис микрозайма, но забрал лишь стопку фальшивых купюр

Автор:
09 декабря 2022 10:32
Сообщество : Криминал
Метки: Ограбление века   Санкт-Петербург   видео   вор у вора украл   микрозайм   ограбление   полиция   фальшивые купюры   
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Тот случай, когда не знаешь, кому в этой ситуации посочувствовать.

Дерзкий грабитель пришёл в офис на Сенной площади и, угрожая ножом, попытался отжать денежки. Сотрудник организации тянул время, защищаясь от нападавшего офисным стулом. А потом вручил страждущему стопку купюр, в которой, как сообщают СМИ, настоящими были лишь 4 тысячи рублей.


Возможно, этот офис грабят уже не в первый раз, и смекалистые сотрудники заранее подготовили пачку фальшивок. Сложно представить, что почувствует горе-грабитель, обнаружив банкноты из банка приколов...


СМИ сообщают, что нападавшего уже разыскивают.


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Метки: Ограбление века   Санкт-Петербург   видео   вор у вора украл   микрозайм   ограбление   полиция   фальшивые купюры   
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