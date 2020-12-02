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Отец-молодец усмирил вооруженных грабителей

Отец-молодец усмирил вооруженных грабителей (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 декабря 2020 09:03
Сообщество : Криминал
Метки: видео   монтевидео   ограбление   полицейский   полиция   уругвай   
3977
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Отдыхавший в кафе с сыном 46-летний полицейский в штатском сработал на опережение, когда к ним подошли двое грабителей. Увидев, как один из подозрительных мужчин достает оружие, страж правопорядка выхватил свой пистолет и сделал несколько выстрелов.

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Метки: видео   монтевидео   ограбление   полицейский   полиция   уругвай   
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28  комментариев
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7k
Alex Djeff Час назад
Реакция сынишки бесценна. Просто продолжил есть морожко...
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27k
EvilHomer Полминуты назад
Как то сильно заранее он потянулся за пистолетом, грабитель еще из за стены не показался.
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6k
sumrаknn 5 минут назад
Хмм... Он их узнал на мопеде еще? Ведь он полез за пушкой допоявления первого, т.е. рука пошла когда еще никто не вошел и никого не идентифицировал. Возможно стена не сплошная и это реакция на подъехавший мопед и сразу на вход двое - подозрительная торопливость этих двоих. Но это мелочи, теперь главное - зачем он шмалял во второго? Посмотрите повтор и не смотрите на вооруженного. Заходит пацанчик, останавливается, у него нет оружия, он не делает попыток достать оружие, он никого ни только не бьет или требует или чтото говорит, не трогает никого, вообще ничего не делает, а когда слышит выстрел над ухом в сантиметрах - убегает. А вы не будите убегать, когда в нескольких сантиметрах от Вас стреляют? Ну и в него шмаляют. Вопрос - с какого инструмента дзюбы ?
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2
Artem Kurashenko 11 минут назад
Хрень непонятная, на камере что за полицаем видно что он за пушкой на секунду раньше потянулся до того как мог их заметить. Если заметил как они на скутере до этого ехали то почему свой окорок сразу не бросил, потянулся после того как они остановились
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38
Михаил Artem Kurashenko Минуту назад
Всё нормально, он их ещё на мопеде заметил, а за пушкой полез как только первый показался из-за угла
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2k
Азиз Ниязов 15 минут назад
Судя по реакции сына, они каждый вечер так ужинают.
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4k
Борис 16 минут назад
- Кто это!
- Аа, не обращай внимание, это по работе..
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11k
Сергей 20 минут назад
Херасе у них там, в Уругваях энтих, нравы. В кафе пивка без ствола не попьешь.
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2k
АлександрКириков Полчаса назад
В моем советском детстве был такой револьвер с пистонами. Похоже у полицейского нечто подобное иначе я не могу объяснить, как при стрельбе в упор оба гангстера спокойно убежали.
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917
Geka Полчаса назад
новый уровень пофигизма- "СЫН КОПА" !!!
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26k
Игорь Полчаса назад
Не, чувак конечно резкий и категоричный. Но судя по видео в той стороне куда он начал шмалять за бандюками были и не приделах люди.
Может он конечно меткий стрелок, но лично мне не хотелось бы словить пулю от такого вот резкого, который начал шмалять не поглядев по сторонам.
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14k
sanchesS80 Игорь Полчаса назад
Ну конечно, лучше чтобы он и сын по пуле получили? Человек защищал себя и своего ребенка. Нормальное поведение для мужчины.
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5k
Шурави 59 минут назад
Сынка просто продолжил кушать, а коп видимо их сразу заподозрил или признал.
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712
Yuri Шурави 46 минут назад
похоже признал, т.к. полез за пушкой, как только один голову высунул из-за угла
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30k
Опаньки Час назад
ахахаа, а этот как ни в чем не бывало продолжил кушать мороженку )))
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25k
Acu900 Опаньки Полчаса назад
А че он должен был делать? Броситься в погоню что ли?
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30k
parallax Час назад
Похоже он этих ребят знал в лицо. Но сработал хладнокровно, молодец. Настоящий коп.
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7k
Клёст Час назад
Или мужик этих гавриков ждал, или там всех так встречают - заранее положив руку на рукоять револьвера))
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2k
Том Сойер Час назад
И точно - молодец!!!
И точно - молодец!!!
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8k
Vacony Час назад
он полез за пушкой еще когда только первый входил... то ли это за ним шли или подобное
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72k
Броненосец Потелкам Vacony Час назад
В России такое невозможно, патамушта у нас полицейский в такой ситуации сядет лет на 7 за убийство при отягчающих.
Версия обвинения будет проста: преступники шли сдаваться, и доставали оружие чтобы добровольно отдать его полицейскому. А тот просто расстрелял бедолагу:
1. Не представившись как положено
2. Не предъявил служебное удостоверение
( был в штатской одежде, ксиву предъявить обязательно)
3. Применил оружие в общественном месте
4. Без предупредить оного выстрела
Весь перечень нарушений даже перечислять не буду...
7-8 лет - точно.
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30k
parallax Броненосец Потелкам 57 минут назад
Посмотрят "послужной список" нападавших, и всё станет ясно,
А сдаваться ходят в участок, но не в кафе.
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72k
Броненосец Потелкам parallax 49 минут назад
Да хоть Чикатило там будет - никакого значение послужной список играть не будет
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9k
Нихуахуа Броненосец Потелкам 21 минуту назад
Россия не Латинская Америка. Сравнение здесь неуместно.
В уругвайских городах есть районы, куда не рискует заезжать даже полиция, даже днём, а туристов, желающих поглазеть на жизнь нижних слоёв уругвайского общества, по этим районам возят днём, в бронированных автомобилях и в сопровождении до зубов вооружённой охраны. А мелкие магазинчики вообще работают только через решётку. При этом Уругвай одна из самых безопасных стран Латинской Америки.
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1k
Brataxe parallax 16 минут назад
Ты не в России живешь похоже.
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