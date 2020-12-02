Отец-молодец усмирил вооруженных грабителей

Отдыхавший в кафе с сыном 46-летний полицейский в штатском сработал на опережение, когда к ним подошли двое грабителей. Увидев, как один из подозрительных мужчин достает оружие, страж правопорядка выхватил свой пистолет и сделал несколько выстрелов.
Инцидент произошел в уругвайском городе Монтевидео. Одному из преступников удалось скрыться, а другой потерял сознание недалеко от места преступления. Сейчас налетчик находится в больнице в критическом состоянии.
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- Аа, не обращай внимание, это по работе..
Может он конечно меткий стрелок, но лично мне не хотелось бы словить пулю от такого вот резкого, который начал шмалять не поглядев по сторонам.
Версия обвинения будет проста: преступники шли сдаваться, и доставали оружие чтобы добровольно отдать его полицейскому. А тот просто расстрелял бедолагу:
1. Не представившись как положено
2. Не предъявил служебное удостоверение
( был в штатской одежде, ксиву предъявить обязательно)
3. Применил оружие в общественном месте
4. Без предупредить оного выстрела
Весь перечень нарушений даже перечислять не буду...
7-8 лет - точно.
А сдаваться ходят в участок, но не в кафе.
В уругвайских городах есть районы, куда не рискует заезжать даже полиция, даже днём, а туристов, желающих поглазеть на жизнь нижних слоёв уругвайского общества, по этим районам возят днём, в бронированных автомобилях и в сопровождении до зубов вооружённой охраны. А мелкие магазинчики вообще работают только через решётку. При этом Уругвай одна из самых безопасных стран Латинской Америки.