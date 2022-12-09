Как выглядит помесь хаски и золотистого ретривера

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Хаски и золотистый ретривер являются популярными и не похожими друг на друга породами собак. Однако что будет, если их скрестить? Давайте посмотрим.
Результат вышел довольно неожиданным. Похоже, что люди никогда не перестанут экспериментировать с породами собак.
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