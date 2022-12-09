FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13172 поста • 1434 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Как выглядит помесь хаски и золотистого ретривера

Как выглядит помесь хаски и золотистого ретривера

Автор:
09 декабря 2022 09:41
Сообщество : Животные
Метки: видео   золотистый ретривер   помесь   пёс   собака   хаски   
401
1
1
Хаски и золотистый ретривер являются популярными и не похожими друг на друга породами собак. Однако что будет, если их скрестить? Давайте посмотрим.
Результат вышел довольно неожиданным. Похоже, что люди никогда не перестанут экспериментировать с породами собак.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   золотистый ретривер   помесь   пёс   собака   хаски   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Мефодий Час назад
ну зашибись. теперь еще будет серебистый ретривер...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

756396



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Стеклянная «Матрица», или интерактивное укрощение времени
Стеклянная «Матрица», или интерактивное укрощение времени
25 вопиющих примеров "шринкфляции"
25 вопиющих примеров "шринкфляции"
Набирающие популярность в сообществах
Что происходит с тахометрами на современных немецких автомобилях?
Что происходит с тахометрами на современных немецких автомобилях?
Нейросети показали, как выглядели бы «Приключения Электроника» в стиле киберпанк
Нейросети показали, как выглядели бы «Приключения Электроника» в стиле киберпанк
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Радикальное похмелье

Лучшие демотиваторы
Начальники такие начальники

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#авто аварии#Прошлое#автомобили#факты#Разное#Приколы#новый год
#Юмор#Прикол#аварии#подборка#США#позитив#шоу бизнес#забавно#сатира#в мире
#животные#история#дтп#картинки#фотографии#сарказм#автомир#кино#Ynews#Украина
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку Собачья пенсия: покормили, почесали и покатали Собачья пенсия: покормили, почесали и покатали Забавная реакция пса на фотографию другого питомца Забавная реакция пса на фотографию другого питомца Парализованная собака вновь учится ходить Парализованная собака вновь учится ходить Мужчина научил своего хаски варить рис Мужчина научил своего хаски варить рис Хаски не хочет связываться с щёткой для вычесывания шерсти Хаски не хочет связываться с щёткой для вычесывания шерсти

На что жалуетесь?

Вернуться