«Куда усвистала ваша кукуха?»: украинка возмущается тем, что на её родине «делят людей по языковому принципу»

Заодно напомнила, что у большинства её сограждан русские корни.
Женщина всю жизнь прожила в Харьковской области. Там всегда говорили по-русски. Как она утверждает - теперь ситуация изменилась и людей стали делить по языковому принципу. Умеешь общаться на мове или нет, сейчас это стало важно.
«Язык - причина разделения людей на сорта? Давно ли вы стали отказываться от своих корней? Потому что у большинства украинцев корни - русские».
Чтобы убедиться в этом - попросила покопаться в памяти или семейном древе.
Источник:
Источник:
- В поисках идеального червяка
- Языкастая девушка
- Начало рабочего дня в МИД РФ
- Важно всегда оставаться людьми
- Дворник напал на мусорившую во дворе компанию