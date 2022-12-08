FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9732 поста • 1366 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Новости со всего Мира
«Куда усвистала ваша кукуха?»: украинка возмущается тем, что на её родине «делят людей по языковому принципу»

«Куда усвистала ваша кукуха?»: украинка возмущается тем, что на её родине «делят людей по языковому принципу»

Автор:
08 декабря 2022 16:49
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Украина   Харьковская область   граждане   мова   разделение   язык   
1179
1
1

Заодно напомнила, что у большинства её сограждан русские корни.

Женщина всю жизнь прожила в Харьковской области. Там всегда говорили по-русски. Как она утверждает - теперь ситуация изменилась и людей стали делить по языковому принципу. Умеешь общаться на мове или нет, сейчас это стало важно.

«Язык - причина разделения людей на сорта? Давно ли вы стали отказываться от своих корней? Потому что у большинства украинцев корни - русские».

Чтобы убедиться в этом - попросила покопаться в памяти или семейном древе.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Украина   Харьковская область   граждане   мова   разделение   язык   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
Ashabad Час назад
У любого нацизма одинаковые законы. Даже если это хуторской нацизм...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Александр Н. 50 минут назад
Скоро...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
котегRUS 2 часа назад
видимо мороз так действует.. мозги начинают работать..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
хех отключение вышек случилось?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

185148



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кубики, которые не наскучат
Кубики, которые не наскучат
25 вопиющих примеров "шринкфляции"
25 вопиющих примеров "шринкфляции"
Набирающие популярность в сообществах
Секретарь или секретарша? Или в защиту профессии
Секретарь или секретарша? Или в защиту профессии
Нейросети показали, как выглядели бы «Приключения Электроника» в стиле киберпанк
Нейросети показали, как выглядели бы «Приключения Электроника» в стиле киберпанк
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Будущее уже тут

Лучшие демотиваторы
Начальники такие начальники

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересное#аварии#авто аварии#автомобили#Прошлое#кино#познавательно#новый год
#Юмор#животные#факты#дтп#подборка#люди#улыбнуло#США#в мире#Россия
#интересно#история#забавно#картинки#позитив#Приколы#автомир#фотографии#шоу бизнес#маразм
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку Языкастая девушка Языкастая девушка Непростой рабочий день одесского официанта Непростой рабочий день одесского официанта Дворник напал на мусорившую во дворе компанию Дворник напал на мусорившую во дворе компанию Комик Нурлан Сабуров рассказал о травле со стороны украинцев Комик Нурлан Сабуров рассказал о травле со стороны украинцев В поисках идеального червяка В поисках идеального червяка

На что жалуетесь?

Вернуться