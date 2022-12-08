«Куда усвистала ваша кукуха?»: украинка возмущается тем, что на её родине «делят людей по языковому принципу»

Женщина всю жизнь прожила в Харьковской области. Там всегда говорили по-русски. Как она утверждает - теперь ситуация изменилась и людей стали делить по языковому принципу. Умеешь общаться на мове или нет, сейчас это стало важно.

«Язык - причина разделения людей на сорта? Давно ли вы стали отказываться от своих корней? Потому что у большинства украинцев корни - русские».

Чтобы убедиться в этом - попросила покопаться в памяти или семейном древе.