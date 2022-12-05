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Военный устроил дочери сюрприз, неожиданно вернувшись домой

Военный устроил дочери сюрприз, неожиданно вернувшись домой

Автор:
05 декабря 2022 09:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Радость   Реакция   видео   военный   дети   дочь   люди   папа   
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Военнослужащий не сказал дочери, что возвращается домой, решив сделать сюрприз. Когда девочка увидела отца на пороге дома, то не смогла сдержать эмоций.

Папа вернулся!

Чёртовы ниндзя, опять режут лук.

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Метки: Радость   Реакция   видео   военный   дети   дочь   люди   папа   
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7  комментариев
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3k
pinbalist Час назад
Когда у мужчины рождается сын - он становится отцом, а когда дочь - папулей :)
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1k
Остап_Бендер_Задунайский 10 минут назад
Чё-то в глаз попало
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1k
ChePaev 50 минут назад
Батя, -ты???)))
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1
Иван Сусанин 53 минуты назад
всех благ им
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15k
Голос Вселенной Час назад
Да уж... эти эмоции - самое дорогое в жизни...


Вот я тоже до сих пор помню. Моей дочери было лет 5. Я их с женой отправил отдыхать летом - сначала в Ккраснодар к родственникам на месяц, оттуда они на море поехали на 3 недели. И я должен был приехать к ним на неделю на море и с ними вместе улететь обратно в Москву.
Так получилось, что я приезжал очень рано, ночью в полчетвертого. И не стал подниматься к ним в номер, чтобы их не будить. Пошел на пляж, лег на шезлонг и поспал немного. А когда к 8 часам подошел к их корпусу гостиницы, они как раз выходили на завтрак. Дочь к тому времени не видела меня чуть больше полутора месяцев. И она вот так же - увидала меня, бросилась на руки и обхватила меня ногами... Я держал ее на руках минут 5, она меня не отпускала... Я помню эти мгновения до сих пор...
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2k
Pogost Час назад
Доброе видео
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14k
Majul Час назад
Пилять проклятые нинздя ))) Счастья и долгих лет всей семье!
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