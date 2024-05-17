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В США енот выбежал на поле, где проходил футбольный матч

В США енот выбежал на поле, где проходил футбольный матч

Автор:
17 мая 2024 07:14
Сообщество : Животные
Метки: Видео   США   енот   животные   матч   поле   
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Енот выбежал на поле во время футбольного матча североамериканской MLS между «Филадельфия Юнион» и «Нью-Йорк Сити». Поймать зверька оказалось не так уж и просто.

Енот выбежал на поле прямо во время матча и устроил настоящий переполох.

Пушистый решил присоединиться к игрокам «Филадельфии Юнион» и «Нью-Йорк Сити» североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). Зверек радостно носился, пока сотрудники стадиона пытались поймать его при помощи мусорных баков.

Матч прервали на пять минут, а сам хвостатый провел на поле рекордные для его представителей 160 секунд. Зрители в это время скандировали: «Енот, енот!»

Зверька поймали и передали «в хорошие руки» специализированной организации, которая выпустила его на свободу. MLS назвала пушистого Ракиньо (от англ. racoon).

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Метки: Видео   США   енот   животные   матч   поле   
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