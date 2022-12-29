Кот встретил достойного противника

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Кот оказался не в восторге от того, что его передразнивает игрушечный хомяк. Короткое противостояние животного и говорящей игрушки запечатлели на видео.
Наконец-то достойный соперник!
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Следствие: каждый следующий удар сильнее предыдущего пока что-то не приведет их в чувства.
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