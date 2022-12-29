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Сообщество Без кота и жизнь не та 1490 постов • 456 подписчиков подписаться
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Кот встретил достойного противника

Кот встретил достойного противника

Автор:
29 декабря 2022 12:44
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Прикол   Реакция   Юмор   видео   животные   игрушка   кот   хомяк   
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Кот оказался не в восторге от того, что его передразнивает игрушечный хомяк. Короткое противостояние животного и говорящей игрушки запечатлели на видео.
Наконец-то достойный соперник!

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Метки: Прикол   Реакция   Юмор   видео   животные   игрушка   кот   хомяк   
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5  комментариев
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1k
Максим Макашев Час назад
пошто вы, мама, котика не любите?
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6k
sumrаknn 21 секунду назад
Орет на хозяйку, вцепиться в нее не может, поэтому когти в игрушку. На игрушку ему плевать.
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157
Jangalop 13 минут назад
Эскалация конфликта по принципу "сейчас как отомщу! - а меня-то за что!?"
Следствие: каждый следующий удар сильнее предыдущего пока что-то не приведет их в чувства.
Заметил, так дети в садике ссорятся: задел случайно-толкнул-толкнул сильно-ударил-дал сдачи-... -оба в слезах бегут жаловаться воспитательнице
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 40 минут назад
https://old.fishki.net/mix/4327985.htmlhttps://old.fishki.net/mix/4327985.html
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27k
Ваня 58 минут назад
котовский походу на тренировке перед улицей...
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Dobriy drug

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