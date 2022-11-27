Мужика чуть из дома не выгнали из-за кошки-клептоманки

Супруга нашла чужие женские вещи в доме и усомнилась в верности мужа.

«В нашем доме внезапно появилась незнакомая женская одежда, и жена начала подозревать, что я ей изменяю. Я понятия не имел, откуда это взялось, но она перестала со мной общаться до тех пор, пока у нас снова не появилась чья-то одежда. Тогда мы решили проверить камеру наблюдения во дворе» - написал автор этого видео.