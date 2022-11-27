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Мужика чуть из дома не выгнали из-за кошки-клептоманки

Мужика чуть из дома не выгнали из-за кошки-клептоманки

Автор:
27 ноября 2022 13:25
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   клептомания   кошка   план   семья   
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Эта история началась со скандала.

Супруга нашла чужие женские вещи в доме и усомнилась в верности мужа.

«В нашем доме внезапно появилась незнакомая женская одежда, и жена начала подозревать, что я ей изменяю. Я понятия не имел, откуда это взялось, но она перестала со мной общаться до тех пор, пока у нас снова не появилась чья-то одежда. Тогда мы решили проверить камеру наблюдения во дворе» - написал автор этого видео.


Хотя, может быть, хитрая кошечка просто пыталась избавиться от надоевшего ей мужа хозяйки, а тут такой план сорвался!

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Метки: Юмор   видео   клептомания   кошка   план   семья   
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4  комментария
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23k
СергейПименов 2 часа назад
Наташа, нас спалили. Этот гладкокожий в камера смотреть...
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178
Равк 22 минуты назад
Быстро же он научил кошку шмотки таскать, а говорят, что они плохо дрессируются
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3k
americos 22 минуты назад
Теперь мужик может приводить к себе домой кого угодно. Всегда можно на кошку свалить.
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23k
Влад 38 минут назад
Хозяйственная, всё в дом не покладая лап. Осталось только вернуть соседям и тогда они разведутся.
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