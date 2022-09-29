Спасение котёнка с неожиданным финалом

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Котёнок убежал от своей матери и забрался на валун на берегу водоема. Малыш не смог спуститься с камня самостоятельно и прохожий решил помочь ему.
Утонешь, домой не приходи!
Знакомый парня запечатлел, как тот, используя доску, спас котёнка и вернул маме. Впрочем, кошка оказалась не слишком рада возвращению блудного сына.
Источник:
АНТИФИШКИ
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