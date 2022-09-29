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Сообщество Без кота и жизнь не та 1417 постов • 449 подписчиков подписаться
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Спасение котёнка с неожиданным финалом

Спасение котёнка с неожиданным финалом

Автор:
29 сентября 2022 08:59
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   видео   животные   коты   котёнок   кошка   
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Котёнок убежал от своей матери и забрался на валун на берегу водоема. Малыш не смог спуститься с камня самостоятельно и прохожий решил помочь ему.

Утонешь, домой не приходи!

Знакомый парня запечатлел, как тот, используя доску, спас котёнка и вернул маме. Впрочем, кошка оказалась не слишком рада возвращению блудного сына.

Источник:

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Метки: Юмор   видео   животные   коты   котёнок   кошка   
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Broscan Полчаса назад
Маман красава!
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Тоша Полчаса назад
Маман молодец, отвесила воспитательных [мат]
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Alex Chebrikov

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