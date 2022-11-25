Игру GTA: San Andreas запустили на смарт-часах

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Многие из вас наверняка слышали об энтузиастах, которые запускали старенькую игру Doom на холодильнике, тесте на беременности и других неожиданных вещах. Годы идут и на маленьких экранах пользователи сети запускают новые и более тяжелые игры. Например, автор этого видео поиграл в GTA: San Andreas на умных часах.
Минигейминг
Игра запускается без каких-либо проблем и работает со стабильным фреймрейтом. Для управления используется крошечный беспроводной контроллер.
А ведь когда-то под GTA: San Andreas собирали ПК…
А ведь когда-то под GTA: San Andreas собирали ПК…
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Метки: GTA: San-Andreas Gta видео игры смарт часы умные часы часы
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я так понял есть два типа людей -
- первые гонятся за разрешением в 4к и выше что бы было максимум фпс
- вторые это те кто пытается на тетрисе запустить дум
Я не видел как дум запускали на тесте для беременности и холодильнике, но я видел как ЭКРАНЫ этих устройств использовали для вывода изображения с других устройств, а это огромная разница