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Игру GTA: San Andreas запустили на смарт-часах

Игру GTA: San Andreas запустили на смарт-часах

Автор:
25 ноября 2022 11:31
Сообщество : Игромир
Метки: GTA: San-Andreas   Gta   видео   игры   смарт часы   умные часы   часы   
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Многие из вас наверняка слышали об энтузиастах, которые запускали старенькую игру Doom на холодильнике, тесте на беременности и других неожиданных вещах. Годы идут и на маленьких экранах пользователи сети запускают новые и более тяжелые игры. Например, автор этого видео поиграл в GTA: San Andreas на умных часах.

Минигейминг

Игра запускается без каких-либо проблем и работает со стабильным фреймрейтом. Для управления используется крошечный беспроводной контроллер.

А ведь когда-то под GTA: San Andreas собирали ПК…

Источник:

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Метки: GTA: San-Andreas   Gta   видео   игры   смарт часы   умные часы   часы   
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5  комментариев
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17k
Топпер Харли 3 часа назад
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15
Sata33 2 часа назад
Прикольно , только не понятно зачем )))
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6k
Copycat 2 часа назад
велико но бесполезно)
я так понял есть два типа людей -
- первые гонятся за разрешением в 4к и выше что бы было максимум фпс
- вторые это те кто пытается на тетрисе запустить дум
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6k
sumrаknn 2 часа назад
Ложь, физдеж и провакация.
Я не видел как дум запускали на тесте для беременности и холодильнике, но я видел как ЭКРАНЫ этих устройств использовали для вывода изображения с других устройств, а это огромная разница
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