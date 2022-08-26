В новом трейлере российской игры показали сражения под брутальный ремикс песни Пугачёвой

1387
1
1
Российская студия Mundfish опубликовала свежий трейлер находящейся в разработке компьютерной игры "Atomic Heart" . Действие приключенческого шутера от первого лица происходит в альтернативном СССР. Данный трейлер показывает возможности боевой системы и разные виды врагов.
BioShock по-советски
Новый трейлер игры представили на трансляции Xbox с выставки Gamescom 2022 в Кёльне. За музыку в "Атомном Сердце" отвечает композитор и саунд-дизайнер Мик Гордон, приложивший руку к "Prey" и последним частям "Doom" и "Wolfenstein".
Точной даты выхода "Atomic Heart" пока нет. Разработчики обещают, что игра выйдет в период с сентября по декабрь 2022 года.
Точной даты выхода "Atomic Heart" пока нет. Разработчики обещают, что игра выйдет в период с сентября по декабрь 2022 года.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Шутер от первого лица в реальной жизни
- Серии игр Doom исполнилось 25 лет!
- Новый рекламный ролик Far Cry отправил главного героя путешествовать во времени
- Новый впечатляющий трейлер Battlefield 1
- Эволюция графики в видеоиграх. 60 лет за 12 минут!
Метки: Atomic Heart СССР видео геймер игры интересное трейлеры шутеры
Новости партнёров
P.S. Трэк пугачихи вполне обычный, а вот брутальный там только геймплэй.