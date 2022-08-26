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В новом трейлере российской игры показали сражения под брутальный ремикс песни Пугачёвой

В новом трейлере российской игры показали сражения под брутальный ремикс песни Пугачёвой

Автор:
26 августа 2022 08:23
Сообщество : Игромир
Метки: Atomic Heart   СССР   видео   геймер   игры   интересное   трейлеры   шутеры   
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Российская студия Mundfish опубликовала свежий трейлер находящейся в разработке компьютерной игры "Atomic Heart" . Действие приключенческого шутера от первого лица происходит в альтернативном СССР. Данный трейлер показывает возможности боевой системы и разные виды врагов.

BioShock по-советски

Новый трейлер игры представили на трансляции Xbox с выставки Gamescom 2022 в Кёльне. За музыку в "Атомном Сердце" отвечает композитор и саунд-дизайнер Мик Гордон, приложивший руку к "Prey" и последним частям "Doom" и "Wolfenstein".

Точной даты выхода "Atomic Heart" пока нет. Разработчики обещают, что игра выйдет в период с сентября по декабрь 2022 года.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Atomic Heart   СССР   видео   геймер   игры   интересное   трейлеры   шутеры   
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9  комментариев
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28k
Владимир Час назад
Игра уже долгострой покруче ждалкера.
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−113
HalloFreeSpace 13 минут назад
Круто , давно ее жду )))
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6k
Shtoppi 36 минут назад
А чем там две реплики ю. тимашонки непонятным занимаются?))))))
P.S. Трэк пугачихи вполне обычный, а вот брутальный там только геймплэй.
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47k
dima423 54 минуты назад
прикольно)
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
15k
165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Студия видимо Аллку с Галкой решили поддержать..Сало Украине!
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13k
сеньор Леонсио Час назад
BioShock,не не слышал!
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