В новом трейлере российской игры показали сражения под брутальный ремикс песни Пугачёвой

Новый трейлер игры представили на трансляции Xbox с выставки Gamescom 2022 в Кёльне. За музыку в "Атомном Сердце" отвечает композитор и саунд-дизайнер Мик Гордон, приложивший руку к "Prey" и последним частям "Doom" и "Wolfenstein".



Точной даты выхода "Atomic Heart" пока нет. Разработчики обещают, что игра выйдет в период с сентября по декабрь 2022 года.