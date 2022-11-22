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В Аргентине мертвая пациентка пришла в больницу и мило побеседовала с охранником

В Аргентине мертвая пациентка пришла в больницу и мило побеседовала с охранником

Автор:
22 ноября 2022 16:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Аргентина   Буэнос Айрэс   больница   врач   доктор   охранник   паранормальное явление   привидение   старушка   шиза   
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Старушка была вежлива и приветлива. Вот только скончалась сутки назад и никак не могла ходить и разговаривать. Тем не менее, она это сделала.

Случай странный. Такие относят или к откровенной шизе или к паранормальным явлениям.

В общем, охранник встретился с умершей пациенткой. Дело было так: посреди ночи в больнице Буэнос-Айреса открылись автоматические двери и охранник увидел милую старушку. Та представилась и сказала, что ей «очень нужно встретиться с дежурным врачом». Была совсем старенькой, ходила с трудом, поэтому мужик предложил ей инвалидное кресло, но она отказалась. И села на лавочку в ожидании врача.

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Проблемы начались в тот момент, когда спустился доктор и спросил, где пациентка, которая так хочет с ним встретиться. И тут у охранника слегка перекосило лицо - оказалось, что никакой старушки не было. Он побежал смотреть камеры наблюдения - на них действительно видно, как открываются двери в больницу, а после этого он общается с пустотой. Доктора это тоже заинтересовало и он проверил по имени пациентки, которое она якобы назвала охраннику - такая дама действительно поступала в больницу, но сутки назад скончалась.

До этого на охранника не было никаких жалоб, никогда не чудил, в шизе не замечен. Образцовый сотрудник. И это не пранк, потому что сюжет о происшествии попал на местное ТВ и вызвал немалый шухер.

То ли этот охранник кратковременно подъехал, а двери открылись и закрылись просто в результате сбоя, то ли…

Источник:

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Метки: Аргентина   Буэнос Айрэс   больница   врач   доктор   охранник   паранормальное явление   привидение   старушка   шиза   
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26k
Киры4 Час назад
Ведущие супер.)
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5k
Axel 6 минут назад
"...потому что сюжет о происшествии попал на местное ТВ"

Доказательство стопудовое конечно! Хотя на ren-tv и интереснее новости бывают)
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3k
Pechenegiatakuyt 48 минут назад
Ну торкнуло охранника немного... пипец переполох, может салат грибной пропал который он на обед ел.
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