В Аргентине мертвая пациентка пришла в больницу и мило побеседовала с охранником

Случай странный. Такие относят или к откровенной шизе или к паранормальным явлениям.

В общем, охранник встретился с умершей пациенткой. Дело было так: посреди ночи в больнице Буэнос-Айреса открылись автоматические двери и охранник увидел милую старушку. Та представилась и сказала, что ей «очень нужно встретиться с дежурным врачом». Была совсем старенькой, ходила с трудом, поэтому мужик предложил ей инвалидное кресло, но она отказалась. И села на лавочку в ожидании врача.

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Проблемы начались в тот момент, когда спустился доктор и спросил, где пациентка, которая так хочет с ним встретиться. И тут у охранника слегка перекосило лицо - оказалось, что никакой старушки не было. Он побежал смотреть камеры наблюдения - на них действительно видно, как открываются двери в больницу, а после этого он общается с пустотой. Доктора это тоже заинтересовало и он проверил по имени пациентки, которое она якобы назвала охраннику - такая дама действительно поступала в больницу, но сутки назад скончалась.

До этого на охранника не было никаких жалоб, никогда не чудил, в шизе не замечен. Образцовый сотрудник. И это не пранк, потому что сюжет о происшествии попал на местное ТВ и вызвал немалый шухер.

То ли этот охранник кратковременно подъехал, а двери открылись и закрылись просто в результате сбоя, то ли…