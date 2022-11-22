В Аргентине мертвая пациентка пришла в больницу и мило побеседовала с охранником

Старушка была вежлива и приветлива. Вот только скончалась сутки назад и никак не могла ходить и разговаривать. Тем не менее, она это сделала.
Случай странный. Такие относят или к откровенной шизе или к паранормальным явлениям.
В общем, охранник встретился с умершей пациенткой. Дело было так: посреди ночи в больнице Буэнос-Айреса открылись автоматические двери и охранник увидел милую старушку. Та представилась и сказала, что ей «очень нужно встретиться с дежурным врачом». Была совсем старенькой, ходила с трудом, поэтому мужик предложил ей инвалидное кресло, но она отказалась. И села на лавочку в ожидании врача.
Проблемы начались в тот момент, когда спустился доктор и спросил, где пациентка, которая так хочет с ним встретиться. И тут у охранника слегка перекосило лицо - оказалось, что никакой старушки не было. Он побежал смотреть камеры наблюдения - на них действительно видно, как открываются двери в больницу, а после этого он общается с пустотой. Доктора это тоже заинтересовало и он проверил по имени пациентки, которое она якобы назвала охраннику - такая дама действительно поступала в больницу, но сутки назад скончалась.
До этого на охранника не было никаких жалоб, никогда не чудил, в шизе не замечен. Образцовый сотрудник. И это не пранк, потому что сюжет о происшествии попал на местное ТВ и вызвал немалый шухер.
То ли этот охранник кратковременно подъехал, а двери открылись и закрылись просто в результате сбоя, то ли…
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- В Санкт-Петербруге пациент военного госпиталя придумал, как доставить себе еду в палату
- Буря родительских эмоций: палестинский врач спас задыхавшуюся девочку
- Покушение на вице-президента Аргентины попало на видео
- Скатившийся с горы массивный камень чуть не раздавил старушку
- Охранник не позволил зрителю выскочить на сцену
Доказательство стопудовое конечно! Хотя на ren-tv и интереснее новости бывают)