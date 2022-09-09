Скатившийся с горы массивный камень чуть не раздавил старушку

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В одном из городов Китая уличная камера наблюдения запечатлела, как сорвавшийся с горы камень врезался в частную постройку. Массивный обломок горной породы разрушил жилище и чуть не погубил пожилую женщину и её питомца.
Старушка услышала подозрительный шум и успела отойти в сторону. Через несколько секунд валун разрушил дом и оказался в месте, где ранее сидела бабушка. К счастью, в результате инцидента никто из жильцов не пострадал.
Источник:
АНТИФИШКИ
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