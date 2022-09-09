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Скатившийся с горы массивный камень чуть не раздавил старушку

Скатившийся с горы массивный камень чуть не раздавил старушку

Автор:
09 сентября 2022 11:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   бабушка   валун   видео   камень   повезло   старушка   
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В одном из городов Китая уличная камера наблюдения запечатлела, как сорвавшийся с горы камень врезался в частную постройку. Массивный обломок горной породы разрушил жилище и чуть не погубил пожилую женщину и её питомца.
Старушка услышала подозрительный шум и успела отойти в сторону. Через несколько секунд валун разрушил дом и оказался в месте, где ранее сидела бабушка. К счастью, в результате инцидента никто из жильцов не пострадал.

Источник:

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Метки: Китай   бабушка   валун   видео   камень   повезло   старушка   
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7  комментариев
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736k
А.Берестенко Час назад
Херасе у них камер понатыкано!
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Vladimir 17 минут назад
Кошак тупой. Мои бы минут за десять до камушка уже гуляли бы на соседней улице
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28k
EvilHomer Полчаса назад
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314
Uganda Час назад
Подумал, что кошке прилетело, но на другом ракурсе видно, что успела смыться
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6k
Котэ Час назад
камеры в халупе висят
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15k
Совранский 2 часа назад
на распил и сразу строить новый домик))
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