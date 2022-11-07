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Непростые отношения пса и электрического забора

Непростые отношения пса и электрического забора

Автор:
07 ноября 2022 13:44
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   забор   овцы   охранник   собака   
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Охраняющий коз пёс однажды увидел, как одну из его подопечных ударило током. С тех пор он затаил на забор обиду.
Пёс записал забор в свои злейшие враги.

Источник:

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Метки: видео   животные   забор   овцы   охранник   собака   
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2  комментария
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Mowgley Z ⚔ 11 минут назад
Логика у собакена, между прочим, на высоте, чего не скажешь о даме на последних кадрах.
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Fidel

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