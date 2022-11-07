Непростые отношения пса и электрического забора

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Охраняющий коз пёс однажды увидел, как одну из его подопечных ударило током. С тех пор он затаил на забор обиду.
Пёс записал забор в свои злейшие враги.
Источник:
АНТИФИШКИ
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