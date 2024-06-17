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Базовый лагерь Эвереста

Базовый лагерь Эвереста

Автор:
17 июня 2024 07:20
Метки: Видео   в мире   вид   лагерь   палатка   эверест   
1536
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Базовый лагерь Эвереста с высоты птичьего полета. Только посмотрите на количество палаток!

Эверест — высочайшая вершина нашей планеты. Покорить ее, наверное, мечтает чуть ли ни каждый человек, влюбленный в путешествия. Правда, из-за различных фильмов и сериалов мы представляем себе Эверест, как пустынное пространство, окруженное снегом и льдом, что немного далеко от реальности.

Ведь на самом деле из-за большой популярности этого места здесь расположен довольно большой базовый лагерь. И он состоит далеко не из 5-10 палаток. С высоты птичьего полета может показаться, что здесь находится маленький горный городок. Только посмотрите на количество палаток! Если бы не суровые климатические условия, тут точно бы открыли пару кафешек и продовольственный магазинчик.

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Метки: Видео   в мире   вид   лагерь   палатка   эверест   
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10  комментариев
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8k
pinbalist Час назад
И всё засрано
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9k
Puans-on 2 минуты назад
"Здесь не насрала нога человека"
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5k
Serj81 6 минут назад
Да что их тянет туда? Каждый год пачками замерзают, весь склон в окоченелых трупах.
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7k
heta 8 минут назад
Пора ставить фуникулер, смотровую площадку и продавать билеты. Задорого.
А то мусорник какой-то... Смесь скотомогильника с полигоном ТБО.
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12k
Фомич 14 минут назад
Да сделайте уже им фуникулер, сранья меньше будет на природе!
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7k
Отвратительный Мужик 17 минут назад
Уже бы взяли проложили бы туда автомобильную дорогу и не ипали себе мозги.
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5k
Горожанин 18 минут назад
Альпинисты такие засранцы. В этом есть что-то патологическое изначально.
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