Базовый лагерь Эвереста

Эверест — высочайшая вершина нашей планеты. Покорить ее, наверное, мечтает чуть ли ни каждый человек, влюбленный в путешествия. Правда, из-за различных фильмов и сериалов мы представляем себе Эверест, как пустынное пространство, окруженное снегом и льдом, что немного далеко от реальности.

Ведь на самом деле из-за большой популярности этого места здесь расположен довольно большой базовый лагерь. И он состоит далеко не из 5-10 палаток. С высоты птичьего полета может показаться, что здесь находится маленький горный городок. Только посмотрите на количество палаток! Если бы не суровые климатические условия, тут точно бы открыли пару кафешек и продовольственный магазинчик.